Nach der Corona-Zwangspause kehrt die deutsche Country-Band Truck Stop wieder auf die Bühne zurück. Auf ihrer Tour unter dem Motto "Greatest Hits - Gestern und Heute", bei der die Jungs am 29. März auch in Bad Neustadt auftreten, zupft dann auch ein neuer Mann den Bass: Uwe Frenzel übernimmt den Platz von Uwe Lost, der sich nach über 44 Jahren von Truck Stop verabschiedete, aber weiterhin mit der Band verbunden bleibt, wie es in einer Pressemeldung heißt.

Die "Cowboys der Nation", wie sie auch genannt werden, haben eine Mischung aus Klassikern und neuen Hits im Gepäck. Das sind unter anderem die Hits aus den vergangenen Jahrzehnten "Ich möcht' so gern Dave Dudley hör'n", "Take it easy", "Der Wilde, wilde Westen", Arizona, Arizona", Louisiana Ladies", "Die Lady und der Tramp" und natürlich die Titelmelodie der TV-Serie "Großstadtrevier" - alles in live.

Auf keinen Fall fehlen dürfen auch die Hits der letzten Alben wie "Männer sind so", "Die Party geht weiter", "Ein Stückchen Ewigkeit" und der typisch Norddeutsche Song "Moin, Moin". Aus dem aktuellen Album sind unter anderem dabei die Rundfunkhits "Liebe, Lust und Laster", "Mein Zuhaus" und für alle zum Mittanzen "Yeehaw".

Das Konzert der Band, die 1973 in Hamburg gegründet wurde, beginnt am Dienstag, 29. März, um 20 Uhr in der Stadthalle von Bad Neustadt. Tickets gibt es im Internet unter www.eventim.de und www.reservix.de. red