Durch den zweiten Lockdown brechen den Künstlern zum zweiten Mal die Einnahmemöglichkeiten weg. Wie beim ersten Lockdown stellt der Fränkische Tag nun erneut mit seiner Facebook-Seite und seiner Homepage inFranken.de den Künstlern eine reichweitenstarke Möglichkeit zur Verfügung, zumindest virtuell aufzutreten.

Videobeiträge, Fotoserien, Audioaufnahmen, Texte und andere Ideen sind willkommen. Die Künstler geben in den Online-Beiträgen ihre Kontonummer an, die Zuschauer können direkt spenden. Gema-pflichtige Musik ist nicht möglich. Die Beiträge werden vom Fränkischen Tag geprüft. Wer kann mitmachen? Das Angebot richtet sich an alle freischaffenden Künstler aus Stadt und Landkreis Bamberg. Bisher sind 37 Beiträge erschienen, darunter ein literarischer Hainspaziergang mit Martin Neubauer, Rapmusik von "Bambägga", eine Tanzshow von Melanie Day, Foto- und Kunstausstellungen sowie Texte und Hörbücher. Die Zuschauer spendeten insgesamt über 10 000 Euro an die Künstler auf der Corona-Bühne. Und wie? Künstler schicken ihre Beiträge und Kontodaten für Spenden per E-Mail an redaktion.bamberg@infranken.de (Betreff: Corona-Bühne). Für Musik- und Video-Beiträge benötigt der Fränkische Tag einen Einbett-Code einer Plattform wie zum Beispiel YouTube. Wann geht's los? Ab sofort nehmen wir wieder Beiträge an. Alle bisherigen virtuellen Auftritte finden Sie im Internet unter: infranken.de/corona-bühne. makl