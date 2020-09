"Musik ist das beste Labsal, um einem betrübten Menschen das Herz zu erquicken. Die Jugend soll man an die Kunst gewöhnen, sie macht feine und geschickte Leute." Von der Bedeutung des Musizierens wusste schon vor 500 Jahren der Reformator Martin Luther.

Kinder und Jugendliche, die im Zeitalter der "Musikkonserve" und des Downloadens die Kunst des Instrumentalspiels erlernen möchten, sind bei der Musikschule des Schulverbandes Altenkunstadt/Burgkunstadt/Weismain an der richtigen Adresse. Am Montag, 21. September, beginnt dort das neue Schuljahr.

Unterrichtet werden Klavier, Keyboard, E- und Bassgitarre sowie klassische Gitarre. Außerdem wird ein Grundkurs mit verschiedenen Percussion-Instrumenten angeboten.

Es sind noch einige Plätze frei. Nähere Informationen dazu gibt es bei Musikschulleiterin Larissa Eggloff, die unter der Rufnummer 0177/8881656 erreichbar ist und auch Anmeldungen entgegennimmt.

Grundausbildung für Kinder

Für Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren bietet die Musikschule einen Grundkurs mit Rhythmusinstrumenten an. Als "kindgerechte Einführung in die Welt der Musik" ist dieser Unterricht für das spätere Erlernen eines Instruments unerlässlich. Die Grundausbildung vermittelt Kindern nicht nur ein Gefühl für Rhythmus, sondern fördert auch deren Kreativität, Konzentration und Selbstbewusstsein. Für Mädchen und Jungen, die kindgerecht und unverbindlich in die Welt der Musik hineinschnuppern möchten, findet am Dienstag, 22. September, sowie am Dienstag, 29. September, jeweils von 17 bis 17.45 Uhr im Musikraum der Altenkunstadter Mittelschule, Neue Schule 1, ein Probe-Unterricht statt.

Die Gebühr für diesen Kinderkurs beläuft sich auf 12,50 Euro pro Monat.

Nähere Informationen zu dieser Grundausbildung gibt es bei dem Ausbilder Stefan Sniehotta, der unter der Rufnummer 0170/98893 erreichbar ist.

Für sämtliche Unterrichtsangebote der Musikschule gelten die für die Corona-Pandemie vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. bkl