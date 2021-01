Was tun in Lockdown-Phasen? Die Bücherei Bad Rodach teilt mit, dass sie einen Lieferservice anbietet. Der Leser bestellt, das Bücherei-Team packt das Gewünschte ein und liefert an die Haustür des Bestellers. Lektüre-Wünsche können per E-Mail (badrodach-buecherei@online.de) oder Telefon (09564/ 421) mitgeteilt werden. Nutzer können auch direkt aus dem eOPAC Bad Rodach (Internetkatalog) etwas aussuchen und mit ihrer Lesernummer (bitte erfragen oder vom Fristzettel ablesen) bestellen. Die Bücherei macht einen genauen Termin aus, an dem das Bücherpaket - kontaktlos - gebracht wird. Die Büchereimitarbeiterin klingelt, stellt die Tasche ab, entfernt sich ein wenig vom Hauseingang und wartet, bis die Bücher angenommen werden. So sieht das offizielle und vom Träger erlaubte Sicherheitskonzept aus.

Eine andere Möglichkeit, an Lesestoff heranzukommen, ist der Download von eMedien über www.leo-nord.de. Es gibt eine Riesenauswahl zu jeder Tageszeit, kostenlos und vor allem sofort verfügbar. Jederzeit können sich auch neue Leser per E-Mail anmelden. Während der Corona-Ausnahmesituation ist die Anmeldung kostenlos. Auf Anfrage wird auch das Leserkonto wieder freigeschaltet, falls der Jahresbeitrag fällig sein sollte. red