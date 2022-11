Zu einer Herbstversammlung trafen sich die Imkerinnen und Imker des Imkervereins Hammelburg im Gasthaus Remling in Diebach. Im vergangenen Jahr hatten die Bienen mit extremen Wetterbedingungen zu tun, erklärte Vorsitzender Martin Holzinger in der Versammlung. So hatte auch der Frühjahrshonig einen niedrigen Wassergehalt. Bedingt durch die darauf folgende konstante Trockenheit war es auch für die Bienen schwierig, noch Honig einzutragen. Dabei waren regionale Unterschiede zwischen Vorrhön und Saaletal zu bemerken, erklärte Martin Holzinger.

Auch die Varroamilbenbehandlung war im vergangenen Jahr durch die Hitze erschwert.

Eine gute Nachricht gab es allerdings vom Landratsamt Bad Kissingen, denn die Faulbrutgefahr ist gebannt und die in diesem Zusammenhang verhängten Sperrbezirke wurden wieder aufgehoben.

Dennoch wird auch beim Honig eine Preissteigerung auf die Kunden zukommen, da die Glasherstellung deutlich teurer geworden ist.

Die Imkerinnen und Imker des Vereins konnten sich im vergangenen Jahr - bedingt durch die Coronasituation - online fortbilden. Die Ehrungen aber wurden persönlich überreicht: Ausgezeichnet wurden Martin Köhler (in Abwesenheit) und Martin Holzinger für 15-jährige Vereinszugehörigkeit, Heinz Welpe für 25 Jahre, Hans Gläser und Eugen Ebert für 40 Jahre und Bernhard Olbrich wurde in Abwesenheit sogar für 50 Jahre im Imkerverein geehrt. Zudem verlieh ihm der Imkerverein die Ehrenmitgliedschaft.

Wer sich für das Imkerhobby interessiert, kann sich beim Anfängerkurs im kreiseigenen Lehrbienenstand in Münnerstadt am 11. März ausbilden lassen. Ein Honigkurs findet dann ebenfalls in Münnerstadt statt, und zwar am 6. Mai. red