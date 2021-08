Ein Open-Air-Konzert mit Goller & Götz findet am Samstag, 14. August, um 20 Uhr am Badesee Trebgast statt. Goller & Götz spielen und singen zeitlose und ergreifende Pop- und Rocksongs der vergangenen 50 Jahre und von heute. Die "Besten Songs der Welt" werden sparsam instrumentiert, wunderschön interpretiert und gefühlvoll gesungen. Musik von Sting, Supertramp, Phil Collins, Toto, Bruce Springsteen, Billy Joel, Eagles u.v.m. erfährt ohne technischen Schnickschnack, geerdet und ehrlich - nur mit Piano, Gitarre und Gesang - eine ganz neue Qualität. Die Interpretationen von Thomas Goller (Gitarre, Gesang) & Tom Götz (Piano, Gesang) sind nicht einfach ein Nachspielen, es sind Hommagen an die von ihnen bewunderten Musiker.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei allen Vorverkaufsstellen von OK-Ticket, z.B. in Kulmbach bei der Tourist-Information oder in Neuenmarkt bei Mücom. red