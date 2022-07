In unserer Samstagsausgabe hatten wir ein Bild der Kammersiegerinnen und Kammersieger, die jüngst im Großen Saal des Landratsamtes von der Industrie- und Handelskammer (IHK) und von der Handwerkskammer (HWK) ausgezeichnet wurden. Dabei ist das Bild verrutscht, sodass nicht alle Geehrten zu sehen waren. Wir bitten, das zu entschuldigen und veröffentlichen deshalb in unserer heutigen Ausgabe das Bild noch einmal. Außerdem ist Mario Fleischmann ausgezeichnet worden, in unserem Bericht war ein "n" reingerutscht, und so stand dort fälschlicherweise Marion. Auch hier bitten wir um Entschuldigung. red