Die sieben Konfirmanden in Maroldsweisach mit Pfarrer Martin Popp-Posekardt am Seiteneingang des Gotteshauses. "Konfirmation bei Kaiserwetter in Coronazeiten" lautete der Titel des Ablaufplanes zum Festgottesdienst bei der kirchlichen Feier in Maroldsweisach. Foto: Jens Fertinger

+1 Bild