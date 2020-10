Der Himmelkroner Gemeinderat tagt am Dienstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Schulgebäude, Turnhalle, Schulstraße 1 in Lanzendorf, statt. Beraten wird unter anderem der Ersatzneubau der Streitmühlbachbrücke im Zuge der Staatsstraße 2182 (Markgrafenstraße) in der Ortsdurchfahrt Himmelkron, die Ortssprecherwahl Gössenreuth, das Gemeindeverfassungsrecht sowie den Kreuzungsumbau der Bundesstraße B 303 und über den straßenbegleitenden Radweg mit Erweiterung und Neubau einer Querungshilfe.

Dem Gremium liegt außerdem ein Antrag auf Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage in der Gemarkung Gössenreuth und ein Antrag auf Erweiterung eines Speisesaals durch das Aufstellen von Containeranlagen in einem bebauten Ortsteil von Himmelkron, die Kalkulation der Benutzungsgebühren für die Wasserversorgungsanlage, die Kostenübernahme für die Nutzung der Sanitäreinrichtungen des Sport- und Freizeithofs des TSV Himmelkron und Beschaffungen für die örtlichen Feuerwehren. red