Fortsetzung vom 29. September ... An diesem bitterkalten 29. Dezember 1944 bleibt Flamierge immer noch verschont, aber die Front ist nur noch zwei Kilometer entfernt und die Geräusche der Schlacht bewegen sich schnell durch den kalten Winterwind.

Und in einem der Ställe in Flamierge steht Amand Dubuisson inmitten seiner kleinen Kuhherde. Er mag es dort neben seinen Tieren in der kuscheligen Atmosphäre des Kuhstalls. Die Wärme der Tiere und ihr Wiederkäuen vermitteln ihm ein Gefühl von Frieden und Trost.

Dort steht er unter dem, was immer war, und versucht, den ganzen Wahnsinn, der weiter draußen vor sich geht, auszublenden. Er legt seine Hand auf die Flanke seiner Lieblingskuh und spürt durch die warme Haut des Tieres das Gurgeln des immer beschäftigten Bauches. Er sieht ihr Euter an, das sich füllt, und betrachtet die Adern auf der Oberfläche. Was für ein gutes Mädchen, denkt er, das in diesen schwierigen Zeiten auch jetzt noch Milch produziert. Er weiß, wie glücklich er ist, seine Tiere noch zu haben. Es ist bekannt, dass viele der Nachbardörfer an der Front in den letzten 13 Tagen ihren gesamten Viehbestand verloren haben. Der Wahnsinn des Krieges, denkt Amand.

Amand weiß, was Krieg bedeutet

Diesmal war er zu alt gewesen, um eingezogen zu werden. Aber er hatte die Gräueltaten des Krieges gut gekannt. Der andere Krieg, den sie den Großen Krieg nennen, vor nur 30 Jahren. Und er erinnert sich daran, wie seine gesamte Einheit 1914 gleich zu Beginn gefangen genommen worden war. Er war nach Deutschland geschickt worden, zuerst in ein Lager. Das Essen war knapp, und die Bedingungen nahmen selbst den Stärksten der Männer alle Lebensenergie. Aber die deutschen Truppen an der Front brauchten Essen, und alle jungen Männer waren weg und kämpften.

Nur die Alten, Frauen und Kinder mussten sich der Arbeit in den Fabriken und auf den Feldern widmen. So war er weiter innerhalb Deutschlands gebracht worden, über den großen Rhein in die Nähe von Nürnberg, um die Felder im Dorf Frimmersdorf zu bearbeiten. Er hatte vier Jahre dort verbracht, die vier Jahre des Krieges, vier Jahre seines Lebens.

Besser als im Lager

Und meine Güte, es war viel besser als im Lager zu sein. Natürlich war die Arbeit unerbittlich und die Bedingungen waren hart. Da waren die Wachen. Aber es gab Essen, es gab einen sicheren Ort zum Schlafen und Ausruhen nach einem langen Arbeitstag auf den Feldern.

Und die lokale Bevölkerung hatte die Ankunft dieser deportierten Belegschaft seltsamerweise begrüßt, inmitten eines Krieges, den sie nicht wirklich verstanden hatten und der in Ländern geführt zu werden schien, die sie nicht kannten; der diskutiert und geplant wurde in Sphären, die sie nicht erreichten und dennoch ein Krieg, der ihnen den Ehemann, den Sohn, den Bruder weggenommen hatte.

Fränkisch gelernt

Amand verbrachte sein Leben in Frimmersdorf während dieser vier Jahre Gefangenschaft. Es war seine Normalität geworden, seine Realität. Er hatte langsam den lokalen Dialekt gelernt und konnte sich schnell fließend mit den Einheimischen unterhalten. Und trotz aller Widrigkeiten konnte er nicht dagegen ankämpfen, die Erde, den Boden mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu pflegen.

In seiner Heimatstadt in den belgischen Ardennen war er immer ein ausgezeichneter Bauer gewesen, und selbst hier, wo er auf den feindlichen Feldern arbeitete, war er sehr stolz auf seine Arbeit. Und die Einheimischen haben es erkannt.

