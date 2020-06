"Die andere Wallfahrt" führt einzeln nach Wimmelbach

Der Seelsorgebereich Heroldsbach-Hausen lädt ein zu einer "anderen Wallfahrt". Corona-bedingt mussten bisher alle Veranstaltungen abgesagt werden: die Markusprozession nach Poppendorf, der Bittgang nach Wimmelbach, die Fronleichnamsprozessionen, die Hagelfeier in Hausen und auch die Gößweinstein-Wallfahrten. "Aber ein Jahr so ganz ohne wollen wir nicht, weswegen wir uns eine Alternative überlegt haben", teilt Christian Deuber, Gemeindereferent im Seelsorgebereich Forchheim, mit.

Am Sonntag, 28. Juni, können Interessierte von ihrer Ortschaft aus nach Wimmelbach wallen - jeder für sich (Familien dürfen gemeinsam laufen), wann sie wollen zwischen 11 und 19 Uhr, wie sie wollen (zu Fuß, mit dem Fahrrad, direkt oder über noch eine andere Ortschaft).

An den Ortskirchen zum Start liegen Faltblätter mit Impulsen zum Mitnehmen aus: erste Station zu Beginn, zweite Station irgendwo unterwegs, dritte Station in Wimmelbach.

Wer möchte, kann den ganzen Tag über auch Impulse via Whatsapp aufs Handy bekommen. Dies wird in einer herkömmlichen Gruppe sein (das heißt, Mitglieder können sich sogar austauschen). Hierfür ist aber eine Anmeldung nötig per E-Mail an gemref.herohaus@gmx.de.

In Wimmelbach erwartet die Gläubigen ein individueller Abschluss. Alle Teilnehmer werden gebeten, auf die vorgeschriebenen Abstände und Hygieneempfehlungen zu achten. red