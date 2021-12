Über eine Spende in Höhe von 5000 Euro freute sich die Werner-Grampp-Schule. Spendengeber ist Sascha Opel, der der Schule bereits seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden ist. Die Spende wird in erster Linie für die Vorhaben der Schule im Hinblick auf die Schulhausgestaltung verwendet. Neue Sitzgelegenheiten für die Pausenhalle und den Eingangsbereich, eine farblich ansprechende Erneuerung der Funktionsflächen, Bilderrahmen, Pinnwände, Schaukästen - dies sind die Aufgabenbereiche einer neu entstehenden Arbeitsgruppe von Schülern und Lehrkräften, deren größtes Problem, die Finanzierung der Sachkosten, sich mit diesem unerwarteten "Weihnachtsgeschenk" in Luft auflöst. red