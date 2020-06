Dicke Luft im Gemeinderat Großheirath

Mit datenschutzrechtlichen Fragen hatten gleich mehrere Punkte der Gemeinderatssitzung in der Schulturnhalle zu tun. Dabei gab es Ärger wegen eines Fragebogens zur Mittags- und Ferienbetreuung der Schulkinder.

Mit einer Bedarfsabfrage möchte die Gemeinde Großheirath ein genaueres Bild von den Wünschen der Eltern bekommen. Dem Bürgermeister liegt ein Antrag dreier Eltern auf Verbesserungen bei der Betreuung vor. Bemängelt werden die Mindestanwesenheitspflicht in der Mittagsbetreuung und die teilweise angebotene Ferienbetreuung außerhalb der Gemeinde.

Wie Bürgermeister Udo Siegel (CSU/Bürgerblock) dazu ausführte, hat man die Betreuung der For you GmbH übertragen. Die Finanzierung erfolgt anteilig durch staatliche Förderung, einen Anteil der Gemeinde und Elternbeiträge.

Die Ferienbetreuung ist getrennt von der Mittagsbetreuung zu sehen. Sie finanziert sich nur durch die Gemeinde und Elternbeiträge. Da in Großheirath nur sehr wenige Kinder angemeldet waren, legte For you die Betreuung mit anderen Gemeinden zusammen.

Wesentlich detailliertere Umfrage

Aufgrund des vorliegenden Antrags richtete die Gemeinde einen Fragebogen an die Eltern. Bislang kam aber nur ein kleiner Teil zurück. Hier kommt nun der Jugendbeauftragte und neue Gemeinderat Jonas Stüllein (Bündnis 90/Die Grünen) ins Spiel: Ihm war der Fragebogen nicht tiefgreifend genug. Daher erstellte er eine wesentlich detailliertere Umfrage, die per Whatsapp versendet werden sollte.

Dafür musste sich der Neuling heftige Schelte von Cornelia Faber-Kempf gefallen lassen, dass bei der Umfrage in dieser Form keinerlei datenschutzrechtliche Aspekte berücksichtigt seien. So gut die überarbeitete Umfrage gemeint ist und egal wie viel Arbeit dafür auch investiert wurde - seitens der Gemeinde kann sie nur in Papierform und per Post verschickt werden. Jonas Stüllein sah sich in seinem Engagement bitter gebremst. In eine ähnliche Richtung geht der Antrag der FW-Fraktion auf Veröffentlichung nicht nur der Sitzungstermine mit Tagesordnung, sondern auch der Beschlüsse und der Genehmigung des Protokolls. Wie sich in der Diskussion herausstellte, werden solche Veröffentlichungen teilweise in anderen Gemeinden gemacht, aber in Großheirath ist man sich nicht sicher, ob das mit dem Datenschutz vereinbar ist. Nun soll der oberste bayerische Datenschützer dazu befragt werden.

Das Konzept zur Sanierung des Rossacher Friedhofs geht nur in kleinen Schritten voran. Nachdem in der letzten Sitzung eine Planung des Architekten Johannes Höh keinen Anklang gefunden hatte, legte dieser nun einen neuen Plan vor. Es geht wieder um die Breite und Gestaltung des Weges durch den Friedhof und den Platz vor der Leichenhalle. Da mangelte es nicht an Vorschlägen aus dem Gremium, dass zukunftsweisend auch andere Bestattungsformen berücksichtigt werden sollten und - wenn schon mal die Bauarbeiten im Gange sind - wie dann der Weg ausgebaut werden sollte. Da die Gemeinde in jedem Fall viel Geld in die Hand nehmen müsste und die Friedhöfe in Großheirath und Watzendorf ebenfalls gemeindlich sind, kam keine Einigung zustande. Der Plan wurde mit acht gegen sieben Stimmen abgelehnt.

Die Firma Angermüller darf das Regenwasser auf ihrem Firmengrundstück über ein Rückhaltebecken in den namenlosen Graben zum Pfaffengraben einleiten. Da das Ganze im Wasserschutzgebiet des Tiefbrunnens "Erlenholz" liegt, ist Großheirath um seine Wasserqualität besorgt und möchte keinerlei Beeinträchtigungen hinnehmen. In dem ganzen Planungsverfahren stand das Wasserwirtschaftsamt der Gemeinde zur Seite. Nun hat Großheirath keine Einwände mehr. Der Gemeinderat billigte das Vorhaben einstimmig.

Noch nicht ganz ausgegoren ist das Konzept, wie die Schulstraße vor der Schule ausgebaut werden soll. Im Vorfeld hatte es bereits mehrfach Überlegungen gegeben, wie die Sicherheit der Schulkinder gewährleistet werden kann. Da waren Gedanken zu Holperschwellen, Hüpfinsel oder Ampeln im Spiel. Über allem standen rigide Vorgaben der Regierung, wie der Ausbau zu geschehen habe. Da die Gemeinde auf jeden Fall Zuschüsse mitnehmen will, billigte man einen Planentwurf mit der Aussicht auf Zuwendungen von 60 Prozent. Zwischenzeitlich gab die Regierung bekannt, die Fördermittel seien weit überzeichnet und die Zuwendung werde auf zehn Prozent schrumpfen. Aus diesem Grund stand die Planung erneut zur Diskussion. Man stimmte schließlich mit neun gegen sechs Stimmen für einen Ausbau, der noch heuer beginnen soll.

Niedrige Kriminalitätsrate

Im Jahresbericht der Polizei-Inspektion Coburg zur Kriminalität kommt Großheirath wieder gut weg: Der Anteil der Gemeinde an der Gesamtkriminalität liegt bei einem Prozent.

Gemeinderat Oliver Göckel sprach "unhaltbare Zustände" bei den Containern in der Sandstraße an. Mengen an Glas seien vor den Containern abgestellt worden; auch der Altkleidercontainer sei mehrfach zur Müllentsorgung missbraucht worden. Das dürfe künftig nicht ohne polizeiliche Anzeige durchgehen.