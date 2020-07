Diamantene Hochzeit im Hause Margareta und Joachim Klehr in Hallstadt

Diamantene Hochzeit feierten jetzt in Hallstadt Margareta, geb. Eichelsdörfer, und Joachim Klehr. Im Namen der Stadt Hallstadt gratulierte Bürgermeister Thomas Söder, Landrat Johann Kalb für den Landkreis Bamberg.

Margareta Eichelsdörfer wurde 1939 geboren und ist ein echtes Hallstadter Gewächs. Weil ihr Vater im Krieg war, bekam die Familie ein Pflichtjahrmädchen zugeteilt. Als deren Familie nach Bamberg verzog und die Verbindung nach Hallstadt schlecht war, nahmen sie die kleine Marga einfach mit. In den Wintermonaten lernte Marga in Bamberg als Schneiderin und arbeitete in einer Fabrik. Ihre Vorliebe war das Turnen. Obwohl es von zu Hause nicht gern gesehen wurde, kämpfte sie sich bis in die Kreisauswahl durch und besuchte mit der Riege sogar die Deutschen Turnfeste in Bamberg und Kulmbach.

Joachim Klehr war als Kind Halbwaise. 1941 fiel sein Vater in Russland. 1945 wurde seine Familie aus ihrer Heimat in Schlesien vertrieben, über Umwege ging es schließlich nach Bamberg. Joachim besuchte die Schule in Teuchatz, Amlingstadt und Bamberg. Er suchte sich eine Lehrstelle und machte die Gesellenprüfung als Bau- und Möbelschreiner. 1954 bewarb er sich zur Bayerischen Bereitschaftspolizei. Die Ausbildung absolvierte er in Fürstenfeldbruck und München. Und schon bald hatte sich herumgesprochen, dass ein junger Gendarm zur Verstärkung der Dienststelle nach Hallstadt versetzt worden war. Der junge Polizist regelte an der Kreuzung am Mantelseck den Verkehr anlässlich der Lichterprozession, als ihn Marga sah. Sie sagte zu ihren Freunden "Den muss ich mir mal genauer anschauen." Sie muss dann zu genau geschaut haben, die beiden haben sich schon bald kennen und lieben gelernt.

Als bei der Fahnenweihe der Schützen Margas Vater verhindert war, nahm sie Joachim mit. Sie war als Fahnenjungfrau vorgesehen. Schon bald wurde Joachim bei den Schützen Mitglied, da er tatkräftig mithalf.

1960 war Hochzeit im "Schnatzenhaus". Es war natürlich eine Schützenhochzeit. 1961 wurde Joachim als Diensthundeführer nach Lichtenfels versetzt, seine Marga kam auch mit. 1963 wurde er zum Lehrwart für das Polizeidiensthundewesen in Bayern und ihm wurde die Ausbildung der Diensthundeführer in Bayern übertragen.

Erfolgreicher Staffelführer

1972 war er als Staffelführer der bayerischen Diensthundeführer bei den Olympischen Spielen in München. Mit seinen zwei Diensthunden war er sehr erfolgreich. Neun Mal wurde Joachim Klehr Oberfrankensieger. 1966 wurde ihm vom Deutschen Schäferhundeverein das "Große Goldene Sportabzeichen mit Diamanten" verliehen.

Nach seiner Ausbildung als Sportleiter in Coburg war er dann 40 Jahre in Lichtenfels und Bamberg für den Dienstsport verantwortlich. Als Faustballspieler war er mit seiner Mannschaft acht Mal Oberfrankensieger.

Inzwischen wuchs die Familie. Fünf Kinder wurden der Familie beschert. Die erste Tochter ist leider nach der Geburt verstorben. Marga sehnte sich wieder nach Hallstadt zurück und die Familie ist dann 1978 in ihr eigenes Haus mit der pflegebedürftigen Mutter gezogen.

Joachim half tatkräftig beim Bau der Schießanlagen in der Bahnhofswirtschaft mit. Als Anerkennung wurde ihm die "Goldene Ehrennadel für besondere Verdienste" verliehen. Auch die dritte Schießanlage wurde 1984 unter seiner Leitung erstellt. Sie beherbergt heute noch das Schützenheim.

Beim 1000. Jubiläum und der Fahnenweihe der Schützen 2007 wurde Marga Klehr zur Fahnenmutter ernannt und leitete als Ehrendame die Feierlichkeiten in der Kirche. Die Jubilarin war auch politisch tätig, sie war Mitgründerin der CSU-Frauenunion in Hallstadt und besucht heute noch die Veranstaltungen und Versammlungen.

Weil Joachim sich nicht zum Polizeipräsidium nach Bayreuth versetzen lassen wollte, hat er seine Diensthunde abgegeben und sich zur Kriminalpolizei nach Bamberg gemeldet. Hier war er bis zu seiner Pensionierung 1996 erfolgreich. Sieben seiner schwersten Fälle wurden in der Krimiserie "Der König" mit Günter Strack verfilmt.

Frühstück mit FT

Altersbedingt ist das Betätigungsfeld des Paares zwar schon eingeschränkt, aber man lässt den Tag mit einem guten Frühstück und dem FT beginnen. Während sich Marga um die Balkonblumen und den Garten kümmert, findet man den Hobbykoch in der Küche.

Für seine großen Leistungen beim Schützenverein und seiner langjährigen Mitarbeit im Vorstand des Sport- und Kulturrings Hallstadt wurde der Ehrenvorsitzende Joachim Klehr von der Stadt Hallstadt für sein Ehrenamt ausgezeichnet.

Zur Diamantenen Hochzeit gratulierten neben Bürgermeister und Landrat die vier Kinder sowie neun Enkel und vier Urenkel. red