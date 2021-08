Burkardroth/Bad Bocklet Uwe Schaub (48), Diakon im Hauptberuf in der Pfarreiengemeinschaft "Der Gute Hirte im Markt Burkardroth", ist mit Wirkung zum 1. September 2021 mit halber Stelle als Diakon im Hauptberuf für die Pfarreiengemeinschaften "Der Gute Hirte im Markt Burkardroth" und "Heiliges Kreuz, Bad Bocklet" im zukünftigen Pastoralen Raum Burkardroth angewiesen worden. Mit der anderen halben Stelle absolviert er die Ausbildung zum Diakon im Hauptberuf.

Die Anweisung ist bis 31. August 2024 befristet. Dienstort ist die Pfarrei Bad Bocklet, Dienstvorgesetzter Dekan Stephan Hartmann.

Schaub wurde 1973 in Werneck geboren und stammt aus Zeuzleben. Er ist von Beruf Kaufmann im Groß- und Außenhandel und arbeitete als kaufmännischer Angestellter im BayWa-Zentrallager Technik in Schweinfurt.

In Münsterschwarzach geweiht

Bischof Friedhelm Hofmann weihte ihn am 20. Oktober 2012 in Münsterschwarzach zum Ständigen Diakon. Im Anschluss war Schaub als Diakon mit Zivilberuf in der Pfarreiengemeinschaft "Zu den Frankenaposteln im Maintal, Bergrheinfeld" eingesetzt. 2014 wechselte er in die Pfarreiengemeinschaft Fährbrück. 2017 wurde er Diakon im Hauptberuf in der Pfarreiengemeinschaft "Erlenbach - Triefenstein".

Seit 2018 wirkt Schaub in der Pfarreiengemeinschaft "Der gute Hirte im Markt Burkardroth". 2019 wurde er zudem stellvertretender Kirchenverwaltungsvorstand für die katholische Kirchenstiftung und katholische Kirchengemeinde Sankt Oswald Stralsbach sowie für die katholische Kirchenstiftung und katholische Kirchengemeinde Sankt Johannes Enthauptung Lauter. Schaub lebt zölibatär. pow