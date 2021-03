In der tief verschneiten Hochrhön könnte dieses Foto entstanden sein. Doch Reinhard Schmitt schoss es in Finnland und gab ihm den Titel "Winter am Inarisee" (dieser See liegt ganz im Norden des Landes an der Grenze zu Norwegen und Russland). Schmitt gewann damit den klubinternen Wettbewerb "Bild des Monats", den der Rhönklub-Fotokreis einmal pro Monat veranstaltet. Alle "Bilder des Monats" seit 2014 können im Internet unter der Adresse fotokreis-mst.weebly.com aufgerufen werden. Die Clubabende des Fotokreises finden alle zwei Wochen statt, allerdings nicht wie gewohnt im Heimatspielhaus, sondern wegen der Einschränkungen durch Corona per Videokonferenz. Foto: Reinhard Schmitt