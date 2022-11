Der Bezirksvorsitzende des Bayrischen Fußballverbandes, Jürgen Pfau, hob in seiner Festrede beim DFB-Ehrentag für den Fußballkreis Rhön im Sportheim des TSV Aschach das hohe Engagement der Vereinsfunktionäre hervor. "Ihr Ehrenamtlichen, neun aus dem Landkreis Bad Kissingen und acht aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld, habt es verdient, heute ins Rampenlicht als tragende Säulen eures Vereins gestellt zu werden", sagt Pfau. Dies meinte auch Kreisehrenamtsbeauftragter Klaus Eisenmann, der die 17 Personen, 13 männlich und vier weiblich, zur Sonderehrung einlud und mit einer DFB-Armbanduhr beglückwünschte. "Ihr seid es, die die Vereine am Leben erhalten und den Nachwuchs fördern", so Eisenmann. Für Jürgen Pfau wiederum ist die ehrenamtliche Arbeit im Dienst des Fußballs und der Sportvereine nicht hoch genug einzuschätzen. Neben den beiden Verbandsfunktionären waren auch der Kreisspielleiter Rainer Lochmüller, der SGL Andre Nagelsmann, der BEAB Toni Adelmann, Bürgermeister Andreas Sandwall, der stellvertretende Landrat Emil Müller und als Ehrengast Karl Heinz Erlwein, jahrzehntelang Auswahl- und Vereinstrainer, bei der Ehrung zugegen.

Der stellvertretende Landrat Emil Müller brachte die Grüße vom Landkreis und ging auf die wertvollen Verdienste der Funktionäre in ihren Vereinen ein. Auch Bad Bocklets Bürgermeister Andreas Sandwall ließ es sich nicht nehmen, seine Gemeinde vorzustellen und den Anwesenden zur verdienten Ehrung zu gratulieren.

Es folgte eine Talkrunde mit Kreisspielleiter Rainer Lochmüller und Ehrengast Erlwein. Hier ging es hautsächlich um die Jugend- und Fortbildung des Nachwuchses in den Vereinen und den sportlichen Werdegang des Erfolgstrainers. Dabei teilte er junge Fußballer in drei Kategorien ein, in den Spiel-, Lern- und Leistungsbereich. Er appellierte an die Besucher: "Jugendliche und Kinder nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern ihrem Alter und ihren Fähigkeiten nach zu fördern."

Der Kreisehrenamtsbeauftragte Eisenmann hatte wie jedes Jahr für alle Geehrten einen Vers über ihre Verdienste gedichtet. Er dankte den Frauen und Männern für ihr Engagement, das sie in ihren Vereinen eingebracht haben. "Mit Herzblut seid ihr jahrelang (Männer mindestens 15 und Frauen mindestens zehn Jahre) an die Aufgaben in den verschiedensten Funktionen herangegangen." Auch der Ehrenamtssieger Klaus Graf vom TSV Mellrichstadt wurde im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt und geehrt. Seinen Ehrenamtspreis erhielt er bereits bei einer Gala in München. Bezirksvorsitzender Jürgen Pfau lobte nochmals die Verdienste des vorausschauenden Ehrenamtspreisträgers.

Sonderehrung mit DFB-Uhr Funktionäre Rhön: Manfred Amthor (TSV Mühlfeld, seit 1980 immer vor Ort, Sportheimbau, Wirtschaftsdienst), Rüdiger Arnold (DJK Ginolfs, Jugendleiter, AH-Betreuer, Trainer, Hilfe Sportheim), Joachim Borst (TSV Aschach, Kassier, Jugendausbildung, Sportheimbau), Christine Büchner (DJK Frankenbrunn, Renovierung und Reinigung Sportheim), VEB, Thomas Härder (SV Herschfeld, Jugendleiter, Vereinschronik, Betreuer, Organisator), Peter Heurig (DJK Eußenhausen, Aufbau Jugendarbeit, Integration mit Thüringen), Rainer Leeb (TSV Mellrichstadt, Baumaßnahmen, Abteilungsleiter, Platzkassier), Marianne Liebst (TSV Mittelstreu, 1. Kassier, Tanz- und Festorganisation, Sportheim), Susanne Markert (DJK Seubrigshausen, Leiterin Mädchengruppe, Einteilung, Wareneinkauf), Marion Mildenberger (TSV Oberelsbach, Sportplatzkassier, Wirtschaftsbetrieb, Hintergrund), Josef Schaab (SV Riedenberg, aktiver Fußballer, Jugend, Sportplatzpflege, immer vor Ort), Holger Schmitt (TSV Arnshausen, Jugend, Betreuer, Zeltlager, Organisation Vereinsfeste), Martin Seufert (TSV Reiterswiesen, Jgd.-Trainer, seit 1979 in der Vorstandschaft, Liegenschaften), Edwin Spahn (TSV Gauaschach, seit 1977 in verschiedenen Aufgaben im Vorstand, Jugend), Thomas Sturm (TSV Oerlenbach, aktiver Spieler, mit 19 Jahren 2. Vors., JFG-Vorsitzender, u. v. m.), Michael Weigand (TSV Thundorf, aktiver Spieler, Schriftführer, aktuell Kassier, Sportheimdienst), Wolfgang Wenzel (FSV Hohenroth, 2. und 3.Vors., seit 20 Jahren im Vorstand, Platzwart). mib