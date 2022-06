Im Sport stehen Axt und Säge auch im Sommer nicht still: Kaum sind die ersten Wettkämpfe der Stihl Timbersports Saison 2022 bestritten, folgt am 3. Juli das nächste internationale Highlight des Jahres. Dann treffen die besten Sportholzfäller Europas in Schirrhein in Frankreich aufeinander, um den European Trophy-Champion 2022 zu bestimmen.

Die European Trophy zählt nicht nur zu den wichtigsten Wettkämpfen, sondern bietet den Athleten auch die Chance zur Qualifikation für die Word Trophy 2023. Die Chance wollen auch die deutschen Top-Athleten Danny Martin (Volkers/Sinntal, Hessen) und Marcel Steinkämper (Minden, NRW) ergreifen.

Nicht umsonst gilt das Trophy-Format als das spektakulärste und anspruchsvollste im Sportholzfällen: So müssen die Athleten auch bei der European Trophy 2022 in Eins-gegen-Eins-Duellen gleich vier Timbersports-Disziplinen - Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck und Standing Block Chop - hintereinander bewältigen. Nur der schnellere Sportler zieht in die nächste Runde ein und hat im Finale die Chance, sich den prestigeträchtigen Titel des European Trophy-Champions zu sichern.

Doch geht es in Frankreich nicht nur um europäischen Titelgewinn: Die besten zehn Athleten ziehen außerdem das Ticket für die World Trophy 2023, bei der die Timbersports-Weltelite aufeinandertrifft.

Der Favorit des Turniers ist Michał Dubicki aus Polen. Als amtierender Champion ist er der Athlet, den es auf dem Weg zum Titel zu schlagen gilt. Seine starke Form konnte der Pole zuletzt bei der World Trophy 2022 bestätigen. Sein größter Konkurrent scheint der Schwede Ferry Svan zu sein: Der 25-Jährige reihte sich bei der World Trophy direkt hinter Dubicki ein. Zum Favoritenkreis zählen Koen Martens (Belgien), Emil Hansson (Schweden), Danny Martin (Deutschland) und Pierre Puybaret (Frankreich).

Die European Trophy 2022 wird auf DAZN sowie weltweit per Livestream auf den Timbersports Kanälen auf www.facebook.com/stihltimbersportsGER, www.youtube.com/user/STIHLTIMBERSPORTStv und www.twitch.tv/stihltimbersports übertragen. Der Wettkampf beginnt um 15 Uhr MESZ. Weitere Infos unter data.stihl-timbersports.com/Event/1880 red