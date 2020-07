Dettelbach-Wallfahrt diesmal etwas anders

"Besonders in der Corona-Pandemie ist es wichtig, das religiöse Leben zu pflegen. Einzelne Personen und die Gesellschaft benötigen die geistige Welt, die Hoffnung gibt und Zusammenhalt". Diese Worte von Erzbischof Ludwig Schick nahmen die Verantwortlichen der Herzogenauracher Dettelbach-Wallfahrt zum Anlass, die Aktion durchzuführen, auch oder trotz der Corona-Pandemie - allerdings nicht in gewohnter Weise.

Stadtpfarrer Helmut Hetzel und Bürgermeister German Hacker erneuerten am Wallfahrtsort das Gelöbnis der Stadt Herzogenaurach aus dem Jahre 1738, stellvertretend für alle Herzogenauracher Christen. Damit bezeugten sie ihre Verbundenheit zur Gottesmutter "Maria im Sand" in Dettelbach.

Die Wallfahrtsleiter der vier verschiedenen Gruppen trugen in einer kleinen Andacht jeweils für ihre Wallfahrt die Fürbitten vor und gedachten zusammen mit Wallfahrtspfarrer Uwe Hartmann der verstorbenen Wallfahrer des letzten Jahres.

Das Gelöbnis erneuert

Alle Beteiligten hoffen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria hin, dass 2021 die 283. Wallfahrt wie gewohnt stattfinden kann.

In der Erneuerung des Gelöbnisses bat Bürgermeister German Hacker darum, die Stadt Herzogenaurach vor Zwietracht und Not zu bewahren. Stadtpfarrer Helmut Hetzel sprach in diesem Jahr auch im Namen aller, die sonst dabei sind und durch die Einschränkungen bedingt nicht anwesend sein konnten. Vor allem bat er "in diesen schweren Zeiten der Pandemie, alle, die unter den Einschränkungen leiden, die Angst haben, die erkrankt sind, die gerne dabei gewesen wären, zur Seite zu stehen, ihnen Zuversicht und Lebensmut zu schenken und sie auf ihrem Lebensweg spürbar zu begleiten." red