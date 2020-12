Eigentlich hätte er schon seit Anfang Dezember in der St. Walburga-Kirche in der belgischen Partnerstadt Oudenaarde hängen sollen. Die Adaption des Designer-Weihnachtsbaums "Freedom" der Design-Studentin Anna Hünnerkopf, der 2019 die Morizkirche schmückte, musste wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben. Auch für den Original-Baum, der 2019 noch im Foyer des Londoner Victoria and Albert Museums bewundert werden konnte, hatte das Coburger Stadtmarketing bereits einen neuen Platz gefunden - er wäre in diesem Jahr ein Blickfang in Osborne House auf der ebenfalls mit Coburg durch eine Städtepartnerschaft verbundenen Isle of Wight geworden. Auch dieser Plan muss auf das nächste Jahr verschoben werden, heißt es in einer Mitteilung von Coburg Marketing.

Dass der Designer-Weihnachtsbaum jetzt wieder die Besucher der Morizkirche erfreut, hat aber auch noch einen ganz anderen Hintergrund. "Freedom" ist nämlich Teil der Dekoration für eine ganz besondere Weihnachtsproduktion des Coburger Fernsehsenders iTV. In den vergangenen Tagen wurden die verschiedenen Szenen in der Stadtkirche abgedreht und das Team sitzt nun an der Nachbereitung, um pünktlich an Heiligabend die Premiere ausstrahlen zu können. Ein paar "Appetithäppchen" können sich Interessierte in den nächsten Tagen schon mal in den Social-Media-Auftritten von iTV, Coburg Marketing und der Stadt Coburg holen. red