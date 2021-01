Für den Landkreis Lichtenfels lauten die aktuellen Covid 19-Zahlen (Stichtag 8. Januar, 10.45 Uhr) wie folgt: 1655 Infizierte, 1279 Genesene, 333 derzeit noch Infizierte, 43 Verstorbene. Im Einzelnen weisen die elf Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis folgende Zahlen an aktuell noch Covid-19-Erkrankten auf: Altenkunstadt: 15, Bad Staffelstein: 49, Burgkunstadt: 40, Ebensfeld: 27, Hochstadt am Main: 12, Lichtenfels: 71, Marktgraitz: 17, Marktzeuln: 0, Michelau: 28, Redwitz: 33, Weismain: 41. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 116,8 (Stichtag 8. Januar; Quelle RKI). Am 7. Januar lag sie bei 116,8. Zeitreihen und Zahlen der vergangenen Wochen gibt es auf der Startseite des Landratsamtes www.lkr-lif.de. unter der Rubrik: "Aktuelle Zahlen zu den Covid-19-Infizierten und Geheilten im Landkreis Lichtenfels".

Über 1000 Impfungen

Seit dem 28. Dezember ist das Impfzentrum in Betrieb. Seither wurden 1039 Impfungen durchgeführt. Weitere Informationen zum Impfzentrum gibt es auf der Homepage des Landkreises Lichtenfels unter www.lkr-lif.de/impfzentrum. red