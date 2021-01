Für den Landkreis lauten die Covid-19-Zahlen (Stichtag 22. Januar, 11 Uhr) wie folgt: 1912 insgesamt Infizierte, 1603 Genesenen, 261 derzeit noch Infizierte, Verstorbene: 48. Im Einzelnen weisen die Kommunen im Landkreis folgende Zahlen an noch Covid-19-Erkrankten auf: Altenkunstadt: 7, Bad Staffelstein: 52, Burgkunstadt: 23, Ebensfeld: 13, Hochstadt am Main: 3, Lichtenfels: 109, Marktgraitz: 10, Marktzeuln: 7, Michelau: 13, Redwitz: 5, Weismain: 19. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 136,3 , vor einer Woche lag sie bei 157,2. Ab sofort läuft die Anmeldung und Terminvergabe für Impfungen ausschließlich über das Bayerische Impfportal www. impfzentren.bayern. Das Landratsamt kann keine Termine vergeben - weder online noch in der Hotline. Sollten jemand Unterstützung bei der Registrierung benötigen, steht die Impf-Hotline unter 09571/18-160 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Die Auslastung des Impfzentrums liegt aktuell bei nur 25 Prozent. red