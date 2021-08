Dieses Diebesgut ist ziemlich sperrig, noch dazu auffällig - und um es von A nach B zu bewegen, benötigt es eine ordentliche Zugmaschine. Das alles hielt unbekannte Täter aber nicht davon ab, den VIP-Toilettenwagen zu klauen, der am letzten Wochenende bei der Monstertruck-Show auf dem Parkplatz des SB-Möbelhauses in Seidenhof bei Kulmbach stand. Da die Beute einen stolzen Wert von circa 40 000 Euro hat, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei in Bayreuth in diesem dreisten Diebstahlsfall.

Die Firma Gebert Bäder und Wärme GmbH aus Münnerstadt hat Anzeige erstattet. Besonders bitter: Tizian Gebert, der Sohn des Geschäftsführerehepaares Udo und Anke Gebert, hatte quasi als Nebengeschäftszweig drei solcher VIP-Toilettenwagen zur Vermietung, und bereits 2018 wurde ein Anhänger in Weimar gestohlen. "Der ist seitdem nicht mehr aufgetaucht", erzählt Anke Gebert. Als ihr Sohn, der sich um die Vermietung kümmert, nun am Montagnachmittag erfuhr, dass auch der Wagen in Kulmbach verschwunden ist, fielen die Geberts aus allen Wolken. "Wir dachten, uns trifft der Schlag, dass sowas nun zum zweiten Mal passiert", so Anke Gebert, die sich hilfesuchend an die örtliche Zeitung in Kulmbach gewandt hat.

Gemietet hatte den Toilettenwagen für die Monstertruck-Vorführung der Schwager der Veranstalterin Mandy Schubert. Abgeholt habe ihn ihr Stiefsohn mit einem Sprinter, berichtet Mandy Schubert am Telefon. Der Wagen sei bei der Show ganz normal im Einsatz gewesen, dazu gebe es auch ein Video. Am Sonntag um 0 Uhr habe ihn ihr Stiefsohn zum letzten Mal auf dem Veranstaltungsgelände gesehen. Am nächsten Tag habe er die Werbeplakate in der Kulmbacher Innenstadt wieder eingesammelt, und als er nach Seidenhof zurückgekehrt sei, um den Wagen zum Vermieter zurückzubringen, sei der Toiletten-Anhänger verschwunden gewesen. "Wir haben dann gleich die Vermieter verständigt", so Mandy Schubert, und sie werde auch noch Anzeige bei der Polizei erstatten.

Wer auch immer hinter dieser dreisten Tat steckt, muss sein Vorhaben gut geplant haben. Denn für den Abtransport des Anhängers ist ein großes Zugfahrzeug mit Anhängerkupplung erforderlich, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken in der offiziellen Polizeimeldung schreibt.

Die Geberts vermuten inzwischen, dass es sich bei diesem mittlerweile zweiten Diebstahl um organisierte Bandenkriminalität handelt. Vermutlich werde der Toilettenwagen gleich in eine Halle gefahren und dort die auffällige Beklebung abgemacht oder geändert. Vielleicht werde er auch ausgeschlachtet und anderweitig genutzt. Der Anhänger mit dem Kennzeichen "KG-WC 101" hat auf beiden Längsseiten großflächige Werbung.

Von drei VIP-Toilettenwagen ist nun nur noch einer übrig. Dieser wird trotz der beiden gestohlenen Wagen weiter vermietet. "Wenn er nur herumsteht, ist auch nichts gewonnen", sagt Anke Gebert. "Wir vermieten ihn in der Hoffnung, dass er wieder zurückkommt."

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Vielleicht hat jemand den Abtransport des Wagens beobachtet, ohne zu wissen, dass es sich dabei um Diebstahl handelte. Zeugen, die im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 15 Uhr, bis Montagnachmittag, 17 Uhr, verdächtige Personen und/oder große Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes und der Straße "Leitenacker" bemerkt oder den Toilettenwagen irgendwo gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.