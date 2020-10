Mannsgereuth an der Rodach 28.09.2020

Der Zilpzalp ist ein bisschen kamerascheu

In diesem Jahr lässt sich zum ersten Mal täglich der Zilpzalp in einem Garten in der Weinbergstraße sehen. Der kleine Vogel bewegt sich rastlos und geschickt am Boden und in den Büschen, um nach Nahru...