Bei der Jahreshauptversammlung des TTC Theisau, die erstmals im Casino des Reitvereins Theisau stattfand, wurde der Vorstand um Benedikt Vonbrunn zum größten Teil bestätigt.

Für die nächsten drei Jahre gewählt wurden: Erster Vorsitzender Benedikt Vonbrunn sen., Zweiter Vorsitzender Benedikt Vonbrunn jun., Schatzmeister Bernhard Vonbrunn, Schriftführer Wilhelm Teig, Jugendwart Wilhelm Teig,

Ausschussmitglieder Franziska Römer-Kraus, Markus Höppel und Karlheinz Larisch, Kassenprüfer Hans Fiedler und Alfred Fries. Das Kuriose des TTC Theisau: Seit der Gründung im Jahre 1959 ist die Familie Vonbrunn an der Spitze des rührigen Vereins.

Der TTC Theisau, der mittlerweile in der Stadthalle Burgkunstadt trainiert und spielt, hatte Ende 2021 insgesamt 69 Mitglieder, so der Schatzmeister. Vereinsmeister 2021 wurde Benedikt Vonbrunn sen. 2. Bernhard Vonbrunn, 3. Benedikt Vonbrunn jun.

Beim Maiturnier 2022 siegte Bernhard Vonbrunn. Er gewann den Wanderpokal dreimal in Folge und darf ihn sein Eigentum nennen. Zweiter wurde Benedikt Vonbrunn sen., Dritte Franziska Römer-Kraus. Doppelsieger 2021: Bernhard Vonbrunn/Benedikt Vonbrunn jun. 2. Benedikt Vonbrunn sen./Karlheinz Larisch.

Schließlich wurde Hans Fiedler zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist seit über fünf Jahrzehnten Leistungsträger. Als Elfjähriger fing die Freude am Tischtennissport 1966 an. Bis heute sei er ein Vorbild und Kämpfer an der Platte - ein Sportsmann durch und durch, so der Erste Vorsitzende. Herbert Gillig