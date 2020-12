Früher war er ein Elfmeterkiller. Jetzt versucht er den VfL Frohnlach in der Landesliga zu halten. Nicht nur während der laufenden Spielrunde, sondern darüber hinaus. Christian Tremel (53), ehrgeiziger Sportlicher Leiter des VfL Frohnlach, hat nach dem Rückzug des Hauptsponsors ein äußerst kompliziertes Amt inne.

Mit bescheidenen Mitteln will der bei der Kriminalpolizei Coburg beschäftigte Beamte dafür sorgen, dass im Willi-Schillig-Stadion auch in der nächsten Saison höherklassiger Amateurfußball geboten wird.

Im Gespräch mit dem Tageblatt schildert der ehemalige Torhüter des Regionalligisten SC Weismain die aktuelle Situation bei "seinem" VfL. Der Klub ist ihm ans Herz gewachsen. Der VfL ist quasi sein "Baby", das er behüten und beschützen will...

Hallo Herr Tremel, ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Vor allem auch für den VfL Frohnlach. Was lief aus Ihrer Sicht rückblickend gut und was war weniger erfreulich?

Christian Tremel:

Negativer Höhepunkt war natürlich die Tatsache, dass unser langjähriger Sponsor, die Firma Willi Schillig, mitgeteilt hat, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. Jeder weiß, was das für einen Verein bedeutet, gerade natürlich für den VfL Frohnlach, weil dieser ja die letzten Jahrzehnte mehr oder weniger immer nur durch die Firma Schillig unterhalten wurde. Aus diesem Grund musste die Vorstandschaft umdenken und sich auch ein Stück weit neu sortieren und organisieren.

Wir wurden durch diese Entscheidung gezwungen, von einem Tag auf den anderen das zu tun, was sehr viele Vereine schon ihr ganzes Vereinsleben lang machen müssen. Und zwar sich auf die Suche nach Sponsoren zu machen.

Positiv ist natürlich zu erwähnen, dass die Mannschaft ihre Bereitschaft erklärt hat die Saison zu Ende zu spielen. Wann auch immer das sein wird. Und das sie dies dann auch noch nach dem Neustart so erfolgreich gestaltet hat, ist noch erfreulicher.

Die Mannschaft um die Trainer Marcel Burkard und Co-Trainer Alexander Schalk haben in den letzten Spielen gezeigt, dass sie in der Landesliga bestehen und neben den gewonnenen Punkten auch eindrucksvollen Fußball spielen können.

Sie gelten als "großer Kämpfer" und haben immer betont, nichts unversucht zu lassen, um den Traditionsklub zu retten. Wie ist der aktuelle Stand aus Sicht des Sportlichen Leiters?

Die Vorstandschaft hat sich entschieden, dass es auch in Zukunft Landesliga-Fußball in Frohnlach geben soll. Die Mannschaft hat ihren Teil bisher dazu beigetragen und deshalb werden wir nichts unversucht lassen, um unseren Beitrag für einen Fortbestand des VfL zu leisten. Dass dies natürlich nicht einfach ist und uns die derzeitige Situation auch nicht gerade hilft, versteht sich von selbst. Aber es gab in der jüngsten Vergangenheit eine Vielzahl von positiven Zeichen, so dass wir sagen können, dass wir uns auf einem guten Weg befinden.

Letztendlich weiß allerdings keiner, wie die Situation in sechs Monaten aussieht. Von daher würde ich die aktuelle Situation als "leicht gebremst optimistisch" bezeichnen. Wenn alle Beteiligten ihre Zusagen auch in sechs Monaten noch einhalten, wird auch weiterhin Fußball in Frohnlach zu sehen sein.

Und wann werden Sie das neue Konzept Ihren Spielen und der Öffentlichkeit präsentieren?

Ich verspreche ungern Dinge, die ich nicht selbst in der Hand habe. Von daher wird es mit Sicherheit noch etwas dauern, bis wir konkret mit den Spielen ins Gespräch gehen können und dann die Öffentlichkeit informieren. Aber ich denke, wenn die Vereine in der aktuellen Situation ehrlich mit ihren Spielern umgehen wollen, dann gibt es nur ganz wenige die zum aktuellen Zeitpunkt verbindliche Zusagen treffen können.

Von einem extremen Sparkurs ist die Rede. Glauben Sie, dass die Spieler diesen Weg mitgehen? Wer verlässt die Blauen?

Definitiv gibt es für die neue Saison bisher lediglich einen Abgang zu verzeichnen. Dominik Schmitt hat uns mitgeteilt, dass er uns im Sommer verlassen wird und als Spielertrainer in Oberhaid eine neue Aufgabe übernimmt. Das ist für den VfL Frohnlach ein sehr schmerzlicher Verlust - sowohl aus spielerischer, aber vor allem auch in menschlicher Hinsicht.

Der Spielerkader wurde im Winter verstärkt. Wer ist neu?

Wir sind froh, dass sich neben Jannik Kiebler und Alessandro Burkard, die uns beide im Sommer wieder Richtung Sand verlassen werden, auch noch Max Leineweber dem Verein angeschlossen hat. Sie alle helfen uns, unsere dünne Personalsituation zu entschärfen. Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass jeder von denen das Zeug dazu hat, in der Landesliga Fuß zu fassen. Nicht zu vergessen Egzon Babatinca, der schon im Sommer zu uns kam und Ende Januar endlich spielberechtigt ist.

Was erwarten Sie sich von 2021?

In einer Zeit, in der viele Menschen um ihr Leben, ihre Gesundheit und um ihre Existenz kämpfen müssen, habe ich eigentlich, wie sicher so viele Menschen auf dieser Welt, nur einen einzigen Wunsch: Ich hoffe, dass wir diese Pandemie endlich in den Griff bekommen, dass der Impfstoff die erhoffte Wirkung zeigt und dass wir alle so wenig wie möglich unbeschadet bleiben. Alles andere wird sich dann wieder ergeben.

Fußball ist und bleibt für mich die schönste Nebensache der Welt und die Betonung liegt hier auf dem Wort Nebensache. Gemeinsam diese Pandemie besiegen, sich strikt an die Vorgaben der Regierung halten und vor allem mit gegenseitiger Rücksicht auf den anderen - dann wird uns dies gelingen und dann können wir uns auch wieder auf dem Amateurfußball konzentrieren.

Die Fragen stellte Christoph Böger