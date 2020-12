Die Umbauarbeiten am Haßfurter Bahnhof schreiten weiterhin voran. Zumindest in der laufenden Woche wird wohl auch nachts gearbeitet, wie ein Mitarbeiter einer dort tätigen Baufirma erklärte. In der Nacht zum Dienstag, in der gleichzeitig der erste Schnee in diesem Winter vom Himmel fiel, wurde unter anderem der Eingang der alten Fußgängerunterführung zwischen den Gleisen zwei und drei abgebrochen. Wegen der gleisnahen Arbeiten ist es zu Verzögerungen im Zugverkehr gekommen. Wesentliches Ziel des Umbaus am Haßfurter Bahnhof ist die Barrierefreiheit. Foto: Christian Licha