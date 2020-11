Die Daten lassen keinen Zweifel. Im Landkreis ist der Inzidenzwert von noch 66,9 am Freitag übers Wochenende auf 92,2 hochgeschossen (Quelle: RKI, Stand 2. November, 17 Uhr). Aktuell sind im Landkreis Coburg 108 Personen mit dem Coronavirus infiziert, das meldete der Landkreis am gestrigen Montag um 17 Uhr. Am Freitag waren es 100 aktuell Infizierte. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 609 Landkreisbürger mit dem Coronavirus infiziert. Bereits genesen sind 470.

In der Stadt Coburg sind aktuell 52 Personen infiziert. Der Inzidenzwert steht bei 82,4 (Stand 2. November, 17 Uhr). Am Freitag lag der Inzidenzwert bei 77,6 und es gab 44 aktive Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 220 Coburger mit dem Covid-19-Überträger infiziert, wie die Stadt gestern mitgeteilt hat. red