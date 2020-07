Der Sportverband stellt erste Weichen für die Vereinsarbeit im Landkreis

Drei Monate lang war das öffentliche Leben heruntergefahren - Kurzarbeit, Kinder blieben zu Hause, Vereinssport war nicht möglich. Nachdem nun nach und nach die Beschränkungen gelockert wurden, war der Weg frei für die zweite Sitzung der Vorstände des BLSV-Kreisverbandes Haßberge. Die Führungsteam des Bayerischen Landessportverbandes für den Kreis Haßberge tagte im Vereinsheim der Sportfreunde Steinsfeld. Der BLSV ist der Dachverband der Sportvereine in Bayern.

Corona hat laut BLSV viele Veränderungen mit sich gebracht. So ist das Virus wohl der stärkste Förderer der Digitalisierung, und die hält jetzt auch mehr und mehr Einzug in den Sport. Die Vereine werden aufgefordert bis spätestens 31. August von BLSV-Cockpit auf BLSVdigital umzustellen. Rund ein Drittel der Vereine im Landkreis Haßberge hat diesen Wechsel bereits vollzogen.

Ehrungsanträge werden ab 1. September nur noch über BLSVdigital bearbeitet. Die Papierform wird ad acta gelegt. Der "Bayernsport" steht seit Anfang des Jahres in digitaler Form zur Verfügung.

Eine weitere coronabedingte Änderung betrifft die Beitragserhöhung des Verbandes, wie bei der Vorstandssitzung deutlich gemacht wurde. Ursprünglich war eine Erhöhung für 2020 um zehn Prozent angedacht. Diese wird nun gestaffelt, so dass die Beiträge erst zum Jahresbeginn 2021 um fünf Prozent angepasst werden und der zweite Teil von noch einmal fünf Prozent mehr erst 2022 eingefordert wird.

Der beim BLSV-Sportgespräch im Januar geforderte Austausch von Vereinsvertretern mit der Volkshochschule konnte bisher noch nicht stattfinden. Teilweise funktioniert eine Zusammenarbeit nach Auskunft von Vereinen sehr gut, aber es gibt hie und da auch Probleme, welche dringend zu lösen sind. Allerdings konnte eine Gesprächsrunde erst aufgrund der Kommunalwahl und anschließend wegen des Coronavirus noch nicht stattfinden. Der BLSV-Kreisvorsitzende Gerald Makowski (Ebelsbach) ist aktuell mit dem VHS-Vorsitzenden in Kontakt, um einen gemeinsamen Termin zu finden.

Der Referent für Sportstättenbau verwies auf eine stark gestiegene Bauaktivität der Vereine. Diese ist auf die Sonderförderung mit bis zu 55 Prozent Zuschuss zurückzuführen. Der Sportkreis Haßberge ist hier auf der Suche nach einem Baufachmann/frau zur Unterstützung.

Einig war sich die Kreisvorstandschaft des BLSV Haßberge, auch 2020 die Sportgala stattfinden zu lassen. Sie ist für den 28. November vorgesehen. Vorausgesetzt die staatlichen Vorgaben erlauben dies. Da das Sportjahr 2020 coronabedingt stark verkürzt ist und die meisten Wettbewerbe und Veranstaltungen nicht abgehalten werden können, wird es sicherlich nur wenige zu ehrende Sportler geben, so die einhellige Meinung. Deshalb möchte der BLSV in diesem Jahr eine noch größere Zahl von Vereinsehrenamtlichen auszeichnen. Einen Anfang machte der BLSV Haßberge in diese Richtung bereits bei der Sportgala 2019 mit der Auszeichnung der "stillen Stars". Wie der Kreisvorsitzende weiter ausführt, ist es egal, ob Platzwart, Küchenfee oder Vorstandsmitglied gemeldet wird. Jeder, der sich mehr als gewöhnlich im Verein einbringt, hat es verdient, auch einmal von offizieller Seite in einem würdigen Rahmen geehrt zu werden. Vorschläge für 2020 können beim Kreisvorsitzenden Gerald Makowski (gerald.makowski@ blsv-hassberge.de) oder über die Geschäftsstelle (Edgar.Piacquadio@blsv-hassberge.de) eingereicht werden.

Davor gibt es am 22. Juli wieder den Trikot-Tag. "Trage dein Vereinstrikot in der Schule oder in der Freizeit!", lautet das Motto. Der BLSV verlost unter allen Fotos, die vom Trikot-Tag 2020 an die Mailadresse trikot-tag@ blsv.de gesendet werden, 30 hochwertige Trikotsätze. Aufgrund des Coronavirus wird gebeten, von Gruppenfotos abzusehen und Einzel- oder Familienfotos einzureichen. red