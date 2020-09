Der RSV Unterschleichach weist auf ein umfangreiches Angebot hin, das teilweise in Zusammenarbeit mit dem Umweltbildungszentrum organisiert wird.

Am Samstag, 19. September, findet auf dem Sportgelände des RSV ab 14.30 Uhr ein Aktionstag unter dem Motto "Sport" zum Kennenlernen des Vereins statt. Einlass zu den einzelnen Workshops ist jeweils fünf Minuten vor Beginn. Um 15.30 Uhr starten die Mountainbike-Trails für Könner. Eine einstündige Radtour für Familien, Anfänger und Wiedereinsteiger ist für 16 Uhr angesetzt. Ein eigenes Fahrrad in technisch einwandfreiem Zustand, Fahrradhelm und gegebenenfalls wetterfeste Kleidung sind Voraussetzung. Line-Dance-Tanzworkshops finden von 15 bis 18.30 Uhr statt. Karate mit Kubodo-Waffen und Lang-Bo gibt es von 18 bis 19.45 Uhr. Anfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene können in der Gastwirtschaft von 19.30 bis 21.30 Uhr Schafkopf spielen. In der Radsporthalle werden Tanzworkshops angeboten: Salsa/Mambo von 14.30 bis 15 Uhr, Schottisch/Polka von 16.30 bis 17 Uhr, Discofox von 17.15 bis 17.45 Uhr, Standard und Latein mit fränkischen Volkstänzen von 20 bis 21.45 Uhr. Ferner steht Rückenfitness von 15.15 bis 16.15 Uhr auf dem Programm. Sportkleidung und eine Gymnastikmatte werden empfohlen.

Weitere Angebote

Die Schafkopf-Kartrunde für Anfänger und Fortgeschrittene findet am Dienstag, 22. September, um 19.30 Uhr im Sportheim des RSV Unterschleichach statt. Neue Interessenten sind eingeladen, sich dieser Kartrunde anzuschließen. Weitere Termine: 13. und 27. Oktober sowie 10. und 24. November.

Jeweils dienstags von 19.15 bis 20.45 Uhr, findet im Umweltbildungszentrum (Ubiz) im benachbarten Oberschleichach das wöchentliche Yogatraining des RSV Unterschleichach statt. Inzwischen ist es auch möglich, währenddessen einen Präventionskurs der Krankenkassen zu buchen. Die Teilnehmer sollen eigene Yogamatten mitbringen. Der Yogalehrer ist Klaus Wolf. Birgit Geheb, Telefonnummer 09529/489, gibt weitere Auskünfte zu dem Angebot, wie der RSV ergänzend mitteilte. red