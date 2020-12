Zum Thema Corona-Demos: Einfache Frage: Warum lässt das Oberverwaltungsgericht Bautzen eine Demonstration mit 16 000 Teilnehmer*innen zu, während sich maximal zehn Personen aus zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen können, während in Bayerns Schulen Grundschüler*innen im gesamten Unterricht Masken tragen müssen?

Warum wird von diesem Gericht sehenden Auges eine völlige Überforderung der Polizei in Kauf genommen und die Politik mit ihren Versuchen, die Pandemie einzudämmen, praktisch vorgeführt? Wird sehenden Auges und damit bewusst der Rechtsstaat vorgeführt, da von vorn herein klar ist, dass die Veranstalter dieser "Demo" unbedingt und vorsätzlich gegen die Auflagen verstoßen werden? Wird der Rechtsstaat vorgeführt, da von vornherein klar ist, dass diese "Demos" von rechts instrumentalisiert werden?

Weil Teile des OVG ebenfalls rechts "durchseucht" sind, wie dies scheinbar an einigen Stellen in der Politik, bei der Jusitiz und der Polizei in Sachsen seit Jahren der Fall ist? Diese Frage sollte in diesem Zusammenhang einmal deutlich gestellt und noch deutlicher untersucht werden! Einfache Fragen - hoffentlich gibt es bald klare Antworten. Denn ein weiteres Vorführen des Rechtsstaats sollten wir uns im Zusammenhang mit dieser ohnehin schwierigen gesellschaftlichen Situation nicht mehr leisten!

Klaus Achatzy

Memmelsdorf