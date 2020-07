Der Puppendoktor gibt Tipps

In seiner nächsten Puppensprechstunde am Sonntag, 19. Juli, von 13 bis 15 Uhr im Puppenmuseum gibt Puppendoktor Thomas Packert Tipps zur richtigen Aufbewahrung von antiken Puppen während der Sommerzeit. Wie die Puppenschätze noch lange erhalten werden können, erfahren die Besucher in der Sprechstunde. Damit es nicht zu Wartezeiten kommt, bittet das Museum um vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 09561/ 891480. Wer nicht in die Sprechstunde kommen kann, darf seinen Patienten auch gerne täglich von 11 bis 16 Uhr zur stationären Aufnahme ins Museum bringen. Foto: Puppenmuseum