Unsere Freizeit wird wieder eingedampft - auf TV-Abende mit Bundesliga-Spielen vor leeren Rängen oder einsame Jogging-Runden durch die November-Kälte. Wer freut sich über so etwas? Ich bestimmt nicht! Doch die Entscheidung, das öffentliche Leben zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie herunterzufahren - wenn auch nicht komplett -, war zum jetzigen Zeitpunkt alternativlos. Und das hat sich die Politik selbst eingebrockt. Durch Unentschlossenheit in den vergangenen Wochen.

Sehenden Auges sind Merkel, Söder und Co. in diesen Herbst gegangen, bei dem doch klar war, dass nun die Menschen drinnen wieder näher zusammenrücken und weniger frische Luft atmen, sondern auch verstärkt die Aerosole ihrer Mitbürger. Statt gleich im September bei den ersten Zeichen des Anstiegs der Infizierten-Zahlen mit scharfen, aber wirtschaftlich verkraftbaren Beschränkungen für private Kontakte und einer weitreichenden Homeoffice-Pflicht zu reagieren, wurde abgewartet und taktiert.

Selbst das Aufstellen der Corona-Ampeln war halbherzig, wie sich nun in einem Land zeigt, das in weiten Teilen in rote Farbe getaucht ist. So führte das politische Rumeiern zwangsläufig zu einer Situation, aus der uns nur noch schmerzhafte Maßnahmen retten können. Ob es die richtigen sind, lässt sich anzweifeln, erfolgreich dürften sie trotzdem sein. Denn neben dem tatsächlich durch die Maßnahmen sinkenden Infektionsrisiko ist der Symbolgehalt dieses "leichten" Lockdowns genauso wichtig: Er macht uns klar, welches Stündlein geschlagen hat.