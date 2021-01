Zwei Wochen nach dem Bekanntwerden des Steuergeldskandals im Rathaus trifft den OB der nächste schwere Schlag. Während die für Wirtschaftskriminalität zuständige Staatsanwaltschaft Hof gerade angefangen hat zu klären, wie es zu der beträchtlichen und mutmaßlich unerlaubten Entlohnung von Rathausmitarbeitern kommen konnte, rückt das Stadtoberhaupt beim Vorwurf des Datenmissbrauchs sehr direkt in den Fokus der Justizbehörden. Es soll der Chef der Verwaltung selbst gewesen sein, der die Herausgabe der unzulässigen Datensätze angewiesen hat, sagt die Staatsanwaltschaft Coburg. Ob das nur ein lässlicher Fehler war, wie der OB glaubt, oder doch eine Straftat wegen Geheimnisverrats, soll eine Hauptverhandlung beim Amtsgericht klären. Fest steht schon jetzt: Das Vertrauen in die gute Arbeit im Rathaus hat wegen der beiden Skandale bereits massiv gelitten. Der politische Schaden ist enorm und niemand weiß, ob der einst so beliebte OB die Vorwürfe noch einmal abschütteln kann.