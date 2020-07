Der Piepmatz mit roter Maske

Stieglitze oder Distelfinken erfreuen Gartenbesitzer durch ihr buntes Federkleid mit der roten Gesichtsmaske. Jutta Hoh ist mitten in ihrer bunten Blumenwiese im Garten in Kirchlein ein besonderer Schnappschuss mit einer gefräßigen Distelfinken-Familie gelungen: Im Vordergrund sind wohl zwei Jungvögel (ohne Gesichtsmaske) zu sehen und dahinter die Eltern. Stieglitze profitieren vom Samenangebot artenreicher Blumenwiesen und sie freuen sich, wenn auch den Winter über zumindest ein Teil des Bestandes stehen bleibt und erst im Frühjahr abgemäht wird, so Kreisgartenfachberater Stromer. Mit ihrem Foto lieferte Jutta Hoh das Bild der Woche für die Aktion "Gartenfreuden". Foto: Jutta Hoh