Der Patientenfürsprecher Herbert Roth ist wieder in Haßfurt und Ebern zu sprechen

Herbert Roth, der Patientenfürsprecher an den Haßberg-Kliniken, bietet ab Montag, 10. August, wieder seine regelmäßigen Sprechstunden in den Krankenhäusern in Haßfurt und Ebern an. Darauf weist das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken hin.

In den vergangenen Monaten mussten die Termine pandemiebedingt ausfallen. Jetzt lassen die niedrigen Infektionszahlen im Landkreis Haßberge eine Wiederaufnahme unter der Beachtung der Hygienemaßnahmen zu. "Ich freue mich, dass ich wieder in direkten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten treten kann", sagt Herbert Roth. In den vergangenen Monaten musste er sich auf die Beratung am Telefon oder per E-Mail beschränken. Manches lasse sich aber im persönlichen Gespräch einfacher und direkter klären, meint der Fachmann.

Der Thereser, im Berufsleben einst Direktor einer Krankenkasse, kümmert sich seit mehr als 20 Jahren um die Belange der Patienten der Haßberg-Kliniken. "Ich versuche zu vermitteln", beschreibt er seinen Ansatz. Die Palette der Themen, die bei ihm vorgebracht werden, reicht von langen Wartezeiten in der Notaufnahme über Probleme mit dem Pflegepersonal oder Ärzten bis hin zu medizinischen Erklärungen, die von den Patienten nicht verstanden worden sind. "Sachen, die im Klinikalltag einfach hin und wieder passieren, aber gewiss nicht mit Absicht", erläutert der Rentner. Erstmals wieder im Haßfurter Krankenhaus anzutreffen ist Herbert Roth am Montag, 10. August. Die Sprechstunde findet von 14 bis 15 Uhr statt. Danach ist die Sprechstunde wieder wöchentlich am Montag von 14 bis 15 Uhr. In Ebern steht Herbert Roth den Patienten jeweils am ersten Montag im Monat von 15.30 bis 16.30 zur Verfügung. Die Wiederaufnahme dort erfolgt am Montag, 7. September.

Der Patientenfürsprecher ist unter Ruf 09521/284915 oder per E-Mail unter patientenfuersprecher@hassberg-kliniken.de auch erreichbar.

Zudem gibt es in der Haßfurter Klinik ein Büro für Patientenzufriedenheit. Dort stehen Natalja Kruppa und Nicole Fink-Bachnik von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, als Ansprechpartnerinnen bereit. red