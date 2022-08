Dank vieler Ehrenamtlicher und der finanziellen Unterstützung durch die Kreuzbergallianz und das Amt für ländliche Entwicklung wurde der Bereich rund um die Freizeitanlage "Am Wasserrad" erneuert. Damit wurde das idyllische Kleinod wieder für Gäste und Einheimische zugänglich und nutzbar gemacht.

Vor etwa 30 Jahren wurden in dem Bereich, der von Schmalwasser aus in gut 20 Minuten zu Fuß zu erreichen ist, Feuchtbiotope angelegt. Ein Brunnen hatte vorher schon dort gestanden. Roman Fuchs erinnert sich, dass es ein alter Dorfbrunnen war, der im Grunde übrig und zum Wegwerfen aber zu schade war. Die Quelle wurde gefasst und ein Rundweg angelegt.

In Rundweg eingebunden

Die Anlage wurde in einen Rundweg eingebunden, der im Naherholungsbereich von Schmalwasser zum Spazierengehen und Verweilen einlud. Um den Spaziergängern auf dem Rundweg eine Aufenthaltsmöglichkeit zu bieten, wurde am Brunnen ein Wasserrad aufgestellt. Für Kinder gab es Spielgeräte und die Eltern Ruhebänke. Mit den Jahren wuchs die Anlage mehr und mehr zu, das Wasserrad wurde erneuerungsbedürftig.

Bürgermeisterin Sonja Reubelt schlug dem Heimatverein Schmalwasser vor, die Anlage zu erneuern. Es wurde ein Konzept erarbeitet, damals unter dem Vorsitzenden Steffen Zehe, der die Führung des Heimatvereins an Benjamin Holzheimer abgegeben hat. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde wurde die künftige Nutzung und Sanierung der Feuchtbiotope und der Quelle besprochen. Die Quellfassungen und das alte Wasserrad wurden erneuert. Der alte Brunnentrog wurde saniert. Ein Wasserüberlauf wurde so angelegt, dass er als Spielbereich für Kinder dienen kann.

Wellenliegen und Spielgeräte

Ruhebänke, Wellenliegen und neue Spielgeräte wurden angeschafft, was den Bereich als Naherholungsort attraktiver macht. Für Familien mit Kindern ist die Anlage gleichermaßen interessant wie für ältere Menschen. Der Rundweg beträgt 2,5 Kilometer und ist auch mit Kinderwagen leicht zu bewältigen. Von weitem macht das handgeschnitzte Schild von Günther Holzheimer neugierig: "Koi-Karpfen-Teich". "Was, ihr habt Koi Karpfen in eurem Teich?", wurden Benjamin Holzheimer und sein Stellvertreter Jochen Fuchs gefragt. Die beiden lachen und erinnern an die Schmalwasserer Mundart: "Koi-Karpfen" heißt in dem Fall "Kein Karpfen". Es ist also ein "Kein-Karpfen-Teich". Ein Wortspiel, das für Heiterkeit sorgte. bem