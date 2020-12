Die Covid-19-Pandemie und die aktuelle bayerische Infektionsschutzverordnung zwingen den evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirk Coburg und den römisch-katholischen Seelsorgebereich Coburg Stadt und Land, den ökumenischen Gottesdienst, der am 24. Dezember auf dem Marktplatz in Coburg geplant war, abzusagen. Mit 550 Teilnehmern hatte man gerechnet. Deswegen heißt es jetzt in einer Pressemitteilung: "Wir wollen mit der Absage dieses sehr großen Gottesdienstes die Bemühungen zur Reduktion der Infektionen unterstützen. Trotzdem glauben wir, dass man im kleineren Rahmen, wie ihn die Kirchengemeinden bieten, gut und sicher Weihnachtsgottesdienste feiern kann. Vielleicht lässt sich die Idee einer gemeinsamen Christvesper, die auf eine große positive Resonanz gestoßen ist, im kommenden Jahr verwirklichen." Pfarrvikar Andreas Stahl und die Dekane Stefan Kirchberger und Andreas Kleefeld weisen darauf hin, dass trotz der verschärften Rahmenbedingungen die Gottesdienste der Kirchengemeinden am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen stattfinden. Die Gottesdienste werden in aller Regel kurz sein. Die Gemeinde darf nicht singen. Es besteht die Pflicht, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es gilt eine Anmeldepflicht für alle Gottesdienste am Heiligen Abend. Wer teilnehmen will, sollte seinem Pfarramt mitteilen, mit wie vielen Personen. Zwischen den Gottesdiensten werden die Kirchen gründlich gelüftet. Gottesdienstbesucher sollten rechtzeitig kommen und beim Einlass in die Kirchen die nötigen Abstände einhalten. Die Christmetten werden in vielen Gemeinden vorverlegt. Leider kann es sein, dass einzelne Gottesdienste nicht stattfinden. Deshalb sollte man sich an den Veröffentlichungen der Kirchengemeinden und dem Gottesdienstanzeiger orientieren. red