"Nikolaus komm' doch ins Dorfgemeinschaftshaus, pack deinen Sack für uns aus ..." - diesen Wunsch der Heuchelheimer Kinder konnte St. Nikolaus dieses Jahr nicht erfüllen. Die Kinder mussten trotzdem nicht auf ihr Nikolausgeschenk verzichten, teilt Gerhard Feller vom Krieger- und Kameradschaftsverein (KKV) Heuchelheim mit.

Traditionell fand seit vielen Jahren immer am zweiten Adventssonntag in Heuchelheim die Weihnachtsfeier des Krieger- und Kameradschaftsvereins statt. Bei dieser Veranstaltung besuchte St, Nikolaus, die Kinder und verteilte an sie Geschenke. Die Corona-Pandemie machte den Verantwortlichen jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Keine weitere Enttäuschung

Nachdem in diesem Jahr auch für die Kinder schon viel ausgefallen ist, waren sich die Vorstandsmitglieder n des KKV schnell einig, dass die Kinder nicht auf ihr Nikolausgeschenk verzichten sollen. Am Sonntag, 6. Dezember, stellte der KKV den Kindern, die ansonsten an der Weihnachtsfeier Gedichte und Lieder vorgetragen hätten, jeweils eine Tüte gefüllt mit einem Schokoladen-Nikolaus und weiteren Leckereien vor die Haustüre. Der Verein lud jetzt schon die Kinder ein, an der Feier 2021 wieder teilzunehmen. red