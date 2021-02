Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat eine deutliche Forderung aufgestellt - und Stadt und Landkreis Bayreuth sind auf dem allerbesten Wege, dieser nachzukommen.

In einem Schreiben hatte das Ministerium die Landkreise und kreisfreien Städte dazu aufgefordert, die Impfkapazitäten deutlich zu erhöhen. Ab dem 1. April 2021 sollen sie in der Lage sein, im Durchschnitt circa 850 Impfungen je Tag pro 100 000 Einwohner zu bewältigen. Für Stadt und Landkreis Bayreuth mit rund 180 000 Einwohnern bedeutet das etwa 1500 Impfungen täglich.

Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, haben sich die Verantwortlichen um Landrat Florian Wiedemann und Oberbürgermeister Thomas Ebersberger frühzeitig mit dem Aufbau eines dritten Impfzentrums beschäftigt, um die Kapazität im Bedarfsfall nach oben schrauben zu können. Vor kurzem schaute sich ein Team der Führungsgruppe Katastrophenschutz die Turnhalle am Stadtbad noch ein weiteres Mal genauer an.

Hier war bereits vor vielen Wochen ein Impfzentrum komplett eingerichtet worden, das seitdem mangels Impfstoffs auf Standby steht.

Schon weit fortgeschritten

Kleinere Anpassungen in Sachen Sichtschutz, EDV-Ausstattung und Datenschutz müssen noch vorgenommen werden. Nach Einschätzung der Verantwortlichen aus Stadtverwaltung und Landratsamt könnte der Betrieb des dritten Impfzentrums bald starten. "Wir sind in der Vorbereitung schon weit fortgeschritten", so Landrat Florian Wiedemann. "Glücklicherweise waren wir weitsichtig genug, von Beginn an ein drittes Impfzentrum in unsere Planungen einzubeziehen. Hier war die Zusammenarbeit mit der Stadt hervorragend. Insgesamt bin ich bin zuversichtlich, dass wir hier rechtzeitig starten können, sofern der Impfstoff zur Verfügung steht."

An einem Strang gezogen

Oberbürgermeister Thomas Ebersberger ergänzt: "Die Corona-Pandemie fordert uns immer wieder aufs Neue. Aufgrund der Tatsache, dass Stadt und Landkreis hier an einem Strang ziehen, konnten wir in den vergangenen Monaten diesen Anforderungen stets gerecht werden. So haben wir gemeinsam mit dem Landkreis im September auf die Schnelle ein Testzentrum in Aichig eingerichtet, im Dezember erfolgte die Eröffnung der beiden Impfzentren in der Johannes-Kepler-Realschule und in Pegnitz. Und mit dem seit Monaten fertigen Impfzentrum in den Stadtbad-Turnhallen kommen wir den Forderungen nach erhöhten Impfkapazitäten nach." red