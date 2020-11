Vor gut einem Jahr war aus den beiden Dekanaten Coburg und Lichtenfels das neue Dekanat Coburg geworden. Erst jetzt aber wurde der neue Dekan, der in Kronach geborenen Lars Rebhan, im Rahmen einer feierlichen Vesper in der Basilika Vierzehnheiligen durch Generalvikar Georg Kestel offiziell ernannt. Rebhan ist seit September 2017 Pfarrer in Marktgraitz mit Schneckenlohe, sowie in Lettenreuth und Redwitz. Weiterhin war er leitender Pfarrer des Seelsorgebereichs Steinach-Rodach-Main und jetzt leitender Pfarrer des Seelsorgebereich Lichtenfels-Obermain. Bereits seit Dezember 2017 war der 46 -jährige außerdem Dekan des Dekanats Lichtenfels.

"Aufgabe des Dekans ist es, den Erzbischof und das Erzbischöfliche Ordinariat bei den Geistlichen und den anderen pastoral Mitarbeitenden des Dekanates zu vertreten", so Kestel. Er sei in besonderer Weise Ansprechpartner für die neu ins Dekanat Coburg kommenden leitenden Pfarrer und wirke bei Veränderungen der pfarrlichen und pastoralen Strukturen im Dekanat mit.

Als Stellvertreter stehen ihm der leitende Pfarrer Georg Birkel vom "Seelsorgebereich Gottesgarten" aus Bad Staffelstein und der leitende Pfarrer Peter Fischer aus dem "Seelsorgebereich Coburg Stadt und Land" mit Dienstsitz in Rödental die nächsten Jahre zur Seite.

"Ich denke es ist in diesem Jahr im Dekanat einiges geschehen", erklärte Rebhan und ging auch auf dessen neues Logo ein. Es besteht aus dem Kreuz in der Mitte und vier farbigen Feldern, die für die vier Seelsorgebereiche stehen. "So möchte ich auch unser neues Dekanat Coburg verstehen. Als eine Gemeinschaft, die sich um das Kreuz Christi versammelt, und doch mit ihrer jeweiligen Eigenschaft in den Seelsorgebereichen. Von den stark der katholischen Tradition verbundenen Gebieten im Gottesgarten, im Jura, am Obermain und den von der Diasporasituation geprägten Gebieten im Coburger Land mit ihrem Selbstbewusstsein und Selbstverständnis als katholische Gemeinden", erklärte Rebhan.

Die feierliche Vesper wurde gesanglich von der Dekanatsmusikerin Gabi Hirsch aus St. Augustin in Coburg, begleitet von Basilikaorganist Georg Hagel auf der Rieger Orgel. gkle