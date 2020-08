Der Name der Lilie

Lilien gehören zu den schönsten Zwiebelblumen im Garten und waren schon in den antiken griechischen und römischen Gärten unverzichtbar. Wo immer sie zu finden sind, werden sie zum Blickfang. Das sagt der Lilienzüchter Stefan Strasser aus Erlangen in der Sendung "Lilien - Blühwunder im Garten" des Formats MDR Garten. Anschauen kann man sich den Beitrag noch ein ganzes Jahr lang in der ARD-Mediathek, dazu muss man die Sendung vom 16. August aufrufen.

Strasser ist in dieser Sendung zu Gast und stellt MDR-Garten-Moderator Jens Haentzschel neben Neuheiten auch sogenannte Baumlilien vor, die vor allem durch ihren Wuchs auffallen und sehr beliebt sind.

Zu den Blühwundern im Garten gehört auch der Rittersporn. Der Erfurter Staudengärtner Pascal Klenart gibt Tipps zu den Klassikern.

Auch zwei andere Themen sind derzeit gefragt: Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Kleingärten auf, hinterfragt ein Beitrag im MDR Garten und der Ratgeber zeigt fünf Beispiele, wie ein Garten auch Insekten, Vögeln, Igel und Co. gefallen könnte.

Wer die ganze Sendung schauen möchte, erfährt dabei Wissenswertes aus dem Bereich "Gesund und Lecker". Hier geht es um den Klassiker Pfefferminze. Außerdem wird ein Beitrag über tierfreundliches Gärtnern gezeigt, in dem fünf Tipps für den privaten Gärtner verraten werden - und dann geht es natürlich um Stefan Strasser und seine exotisch anmutenden Schönheiten in dem Beitrag "Prächtig und vielfältig: Lilien für den Garten".

Die Sendung MDR Garten hat heuer 20. Jubiläum. Das wird gefeiert und Geschenke gibt es auch. Eines davon ist die Jubiläumslilie des Lilien-Experten Stefan Strasser. Er hat die knallgelbe Taglilien-Schönheit selbst gezüchtet. Aber einen Namen hat sie noch nicht. Wie die Erlanger Jubiläumslilie heißt, erfährt man in MDR Garten am 6. September ab 8.30 Uhr. red