In Bad Rodach war der Nikolaus auch noch über das Wochenende hinaus fleißig. An gleich zwei Tagen besuchte er die Kindergärten der Kurstadt sowie die städtische Schule. Das Aufregende: Er reiste mit seinem Schlitten, gezogen von zwei prächtigen weißen Pferden, an.

Durch das Klingeln der Pferdeglöckchen kündigte sich sein Besuch schon von weitem an und die Kinder gerieten in vorfreudige Erwartung.

Jeder bekam etwas geschenkt

Für jedes Kind hatte Nikolaus ein Geschenk dabei, das an die Erzieherinnen mit gebührendem Abstand übergeben wurde. "Uns war es wichtig, dass die Kinder in diesem Jahr nicht auf ihr traditionelles Nikolausgeschenk verzichten müssen. Deshalb haben wir diese Aktion ins Leben gerufen. So konnten die Kindergartenkinder und Schüler in Bad Rodach den Nikolaus wenigsten aus der Ferne begrüßen!", erklärte Stine Michel, die Kurdirektorin und Geschäftsleiterin der ThermeNatur Bad Rodach, und freute sich über die gelungene Aktion.

Das Nikolausgeschenk wird normalerweise im Rahmen der traditionellen Fränkischen Weihnacht übergeben, aber diese Veranstaltung kann in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden. red