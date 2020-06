Der Lichtenfelser Bauausschuss tagt

Am Dienstag, 30. Juni, findet um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II eine öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses statt. Das Gremium befasst sich mit einem Antrag der Wählervereinigung Leuchsental-Jura zur Errichtung einer Grüngutannahmestelle in Schney und einem Antrag auf Gewässerausbau in Trieb. Folgende Bauanträge werden bei der Sitzung behandelt: Neubau eines Wohnhauses mit Garage Am Rehbrunnen 10 in Roth; Errichtung eines Wohnhauses mit einer Doppelgarage Am Boden 16 in Köttel; Neubau eines Einfamilienhauses in der Vierzehnheiligener Straße 13 in Reundorf; Garagenneubau mit Hobbyraum im Röthen 2 in Rothmannsthal; Erweiterung einer landwirtschaftlichen Biogasanlage durch ein Gärreste-

Lager und einem Separator in Buch am Forst; Neubau einer Garage An der Schwedenschanze 27 in Oberlangheim; Errichtung eines Garagenhofes mit 26 Fertiggaragen im Schneidmühlweg in Lichtenfels; Erweiterung einer Gaube und Dachwintergarten in der Friedhofstraße 20 a in Lichtenfels; Tektur zum Bauantrag zur Nutzungserweiterung von einer Brauerei zu einer Brauerei mit Gaststättenbetrieb in der Bamberger Straße 77 in Lichtenfels; Tektur zum Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport in der Schönbrunner Straße in Reundorf. Außerdem liegt den Räten eine Bauvoranfrage zum Umbau des ehemaligen gewerblich genutzten Gebäudes Am Main 6 in acht Wohneinheiten vor. red