Der Leitgedanke bleibt

Der Kreisjugendring und die Lebenshilfe im Kreis Haßberge bieten ein Ersatzprogramm für das "Inklusive Zeltlager" an. Das fand bisher immer im Eberner Stadtteil Reutersbrunn statt. Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung nahmen daran teil.

Das "Inklusive Zeltlager" des Kreisjugendrings Haßberge und der Lebenshilfe Haßberge ist laut Kreisjugendring ein besonders gelungenes Projekt der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung. In diesem Jahr kann es aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden.

Der Kreisjugendring bietet deshalb vom 3. bis 9. August jeweils von 8 bis 14 Uhr (Ausnahme am Samstag, 8. August, von 16 bis 22 Uhr) ein inklusives Zeltlager-Ferienprogramm an. An fünf verschiedenen Orten im Landkreis Haßberge (Ebern, Hofheim, Haßfurt, Zeil und Knetzgau) findet jeweils sieben Tage lang in kleinen gemischten Gruppen das Zeltlager-Ferienprogramm statt. Dabei werden beliebte Programmpunkte des "Inklusiven Zeltlagers" angeboten (Fahne bemalen, Workshops, Schnitzeljagd, Lagerfeuer und mehr).

Der Leitgedanke dieses Ferienprogramms ist, dass jeder Mensch - egal ob mit oder ohne Behinderung - verschieden ist und seine eigenen Stärken und Schwächen hat. Dieses Ferienprogramm bietet einen Rahmen für inklusive Begegnungen. Durch die gemeinsame Zeit sollen den Kindern mögliche Vorurteile genommen werden. Die zentralen Bestandteile des täglichen Miteinanders sind für alle: Toleranz, gegenseitige Rücksichtnahme und gleichberechtigte Teilhabe.

Für das inklusive Zeltlager-Ferienprogramm können Kinder ab acht Jahren angemeldet werden. Die Anmeldung läuft ab sofort und muss bis spätestens 22. Juli 2020 abgegeben werden. Die Gruppengrößen sind nach aktuellem Stand jeweils auf acht Kinder beschränkt. Die Verpflegung der Teilnehmer müsste von zu Hause in einem Rucksack mitgegeben werden. Das Ferienprogramm kostet 30 Euro (für Geschwisterkinder jeweils 25 Euro). Die Anmeldung soll online unter www.kjr-has.de im Bereich Termine vorgenommen werden.

Der Kreisjugendring bittet darauf zu achten, dass der richtige Ort bei der Anmeldung ausgewählt wird (Ebern, Hofheim, Haßfurt, Zeil und Knetzgau). red