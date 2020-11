Mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 hat der bayerische Staatsminister der Justiz, Georg Eisenreich, den Direktor des Amtsgerichts Haßfurt, Holger Ebert, zum Direktor des Amtsgerichts in Schweinfurt ernannt. Ebert tritt damit die Nachfolge von Thomas Olbermann an, der seit 16. Oktober 2020 als Direktor das Amtsgericht Bamberg leitet. Über die Personalien informierte gestern die Justizbehörde in Bamberg.

Wer Nachfolger Eberts am Amtsgericht in Haßfurt wird, ist noch nicht bekannt. Das werde noch entschieden, erklärte die Justizbehörde auf Anfrage.

Der gebürtige Schweinfurter Holger Ebert (57 Jahre) begann nach dem Jurastudium in Würzburg und einem Referendariat in Schweinfurt seine berufliche Laufbahn im Oktober 1991 am Landgericht Schweinfurt als Richter in einer Zivilkammer. Im September 1993 erfolgte eine dreijährige Abordnung nach Bonn an das Bundesministerium der Justiz. Nach seiner Rückkehr war Holger Ebert mehrere Jahre als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt tätig, bevor er am 1. April 2002 zum Richter am Schweinfurter Landgericht ernannt wurde. Dort war ihm ab März 2004 als hauptamtlichem Arbeitsgemeinschaftsleiter für Rechtsreferendare die Ausbildung des juristischen Nachwuchses anvertraut. Diese Aufgabe nahm er auch noch nach seiner zum 1. April 2009 erfolgten Ernennung zum Richter am Oberlandesgericht wahr, bis er ab 1. April 2011 am Oberlandesgericht Bamberg als Beisitzer in einem Familiensenat eingesetzt wurde.

Seit dem 1. November 2015 ist er Direktor des Amtsgerichts Haßfurt, wo er neben seinen vielfältigen Verwaltungsaufgaben als Familienrichter tätig ist. Als Behördenleiter war er dort auch für den im April 2018 erfolgten Umzug des Gerichts in ein komplett neu errichtetes Justizgebäude verantwortlich. red