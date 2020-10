Fünf Ausbildungstage, 64 Unterrichtseinheiten, strahlender Sonnenschein, verregnete Kälte, starke Strömung, schnelle Bootsrettung, nächtliche Suchübungen und ein anstrengender Prüfungstag: All das liegt hinter den acht neuen Wasserrettern und Wasserretterinnen der Kreiswasserwacht Forchheim. Vier Anwärter der Wasserwacht Ebermannstadt und vier der Wasserwacht Forchheim durchliefen die Ausbildung zum Wasserretter und meisterten die Prüfungen.

Zum ersten Mal überhaupt fand ein solcher Lehrgang im Landkreis Forchheim statt. Möglich wurde dies durch die drei neuen Ausbilder und Ausbilderinnen der Kreiswasserwacht Forchheim.

Die Anwärter erfuhren in dem Lehrgang, welcher die Eingangsvoraussetzung ist, um als aktive Einsatzkraft bei Wasserrettungseinsätzen mitwirken zu können, medizinisches Wissen um Verletzte bei diversen Notlagen am und im Wasser zu versorgen.

Hierzu zählt etwa die Rettung von Erschöpften und Bewusstlosen mit dem Motorrettungsboot, die Wiederbelebung mit Defibrillator bei Säuglingen, Kindern und Erwachsene, diverse Suchtechniken bei Tag und bei Nacht oder die Rettung eines verunglückten Tauchers. Verschiedene Fallbeispiele wurden hierzu abgearbeitet, teils mit detailgetreu geschminkten Mimen.

Wasserretter sollen sich in jedem Gewässer sicher fortbewegen können, um anderen zu helfen. So erfolgte die größtenteils praktische Ausbildung sowohl im stehenden Gewässer als auch in der Wiesent bei stärkerer Strömung.

30 Theorie-Fragen und fünf praktische Fallsituationen mussten alle Prüflinge am 27. September absolvieren und ihr Erlerntes wiedergeben. Alle acht Anwärter der Kreiswasserwacht Forchheim und ein Anwärter der Wasserwacht Erlangen bestanden die Prüfungen mit Erfolg, dürfen sich jetzt Wasserretter nennen und künftig zu Einsätzen ausrücken. red