Die Pfarr- und Kirchengemeinden im Landkreis Haßberge feierten am Wochenende das Erntedankfest. Was bedeutet Erntedank? Jeden Tag genügend zu essen und zu trinken und ein Dach über dem Kopf zu haben, ist für die meisten Familien heute selbstverständlich. Das war nicht immer so. Der "Überlebenskampf" und damit die bange Frage, ob es genug zu essen gibt, waren in früheren Generationen wörtlich zu nehmen. Heute schaut es etwas anders aus: Druck in der Schule und in der Arbeit, Stress, Zeitnot, Überfülle - die Sorgen und Anstrengungen heute sind andere als früher. Deshalb gilt das Erntedankfest auch als Anlass, immer wieder innezuhalten und auf das zu schauen, was den Menschen geschenkt worden ist und was ihnen wirklich wichtig ist. Unser Bild, das stellvertretend für alle Erntedankfeiern im Landkreis stehen soll, entstand in der evangelischen Kirche in Jesserndorf. Erntegaben schmückten den Altar der in den Jahren 1857/58 erbauten Kirche. Foto: Helmut Will