Der Kulturbetrieb nimmt langsam wieder Fahrt auf

Lange war es still um das Junge Theater Forchheim, im Hintergrund wurden aber alle möglichen Szenarien durchgespielt und laufend die Perspektiven des Theaters für den Spielbetrieb neu eingeschätzt. Endlich meldet man sich zurück auf der Bühne mit einem Veranstaltungswochenende, das den Titel "kultur aLIVE" trägt. Aus der regionalen Szene wurden drei Perlen ausgewählt, die im Innenhof der Kaiserpfalz ihre besondere Wirkung entfalten dürfen.

Die aktuelle Situation erfordert natürlich einige besondere Maßnahmen, so gibt es für die Veranstaltung keinen Ausweichort. Aufgrund der gültigen Abstandsregelungen ist das Platzangebot in der Kaiserpfalz sehr begrenzt - empfohlen wird daher, die Karten im Vorverkauf zu erwerben. Dabei ist es möglich, in der Gruppe (maximal zehn Personen) oder als Paar zusammenzusitzen. Hierfür reicht es aus, die Tickets in einem Auftrag zu buchen.

Auf dem Programm steht am Freitag Abend "bad as we" mit Interpretationen von Tom Waits. Das Trio ist eine Neugründung, die erst im Juni ihr Premierenkonzert gegeben hat. Die beeindruckenden Kritiken sind vom Luisenburg-Felsenlabyrinth postwendend nach Forchheim herübergeweht und so wurden die Newcomer direkt für das Auftaktkonzert in den Hof der historischen Kaiserpfalz geladen. Steffen Winkler (Gitarre), Peter Hohenecker (Gesang) und Fabian Wegmann (Klavier) interpretieren in ihrem ganz eigenen Stil Kompositionen des amerikanischen Songwriters Tom Waits. Die Trio-Besetzung bietet sagenhaft viel Raum für Kreativität. Irre, emotionsgeladen - das wird ganz sicher magisch.

Wolfgang Buck am Samstag

Am Samstag sagt und singt Wolfgang Buck "Iech wär dann do" und gibts sich wieder die Ehre in Forchheim. Höchst empfehlenswert für Genießer der Kuriositäten des fränkischen Dialekts mit all seinen skurrilen, zarten, gefühlvollen, hinterhältigen und witzigen Feinheiten und für alle Liebhaber handgemachter Akustik-Gitarrenmusik.

Der Sonntag gehört schließlich Reiner Streng mit seiner Literaturbühne und Chaosmusiker René Kraus. Die beiden sind jeder für sich in der Gegend schon kein unbeschriebenes Blatt und auch in Kombination kennt und schätz man die beiden für vergnügliche Sprachspielereien, visuelle poetische Erfindungen, Spiele mit Sinnverkehrungen, Literaturtäuschungen und Verskonstruktionen, die man nur als verrückt bezeichnen kann. Karten im Vorverkauf gibt es bei allen an das Reservix-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen. red