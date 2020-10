Fortsetzung vom 30. September ... Und natürlich war da der junge Kurt. Der Junge war erst sechs Jahre alt, als Amand in Frimmersdorf angekommen war. Er erinnert sich an das erste Mal, als er ihn gesehen hatte, als er in seiner kurzen Hose am Straßenrand stand und die Gruppe von Gefangenen beobachtete, die am frühen Morgen auf die Felder ging. Seine Mutter hatte ihn zurück ins Haus gescheucht. Aber er war am nächsten Morgen zurück und an dem danach. Und Amand zwinkerte ihm zu und der Junge lächelte.

Und als die Monate zu Jahren wurden, als der Große Krieg mit seiner rücksichtslosen Zerstörung ins Land zog und die Kleidung der Frauen und alten Männer des Dorfes allmählich vor Trauer und Schmerz schwarz wurde, rückten die Einheimischen dem Gefangenen näher und behandelten ihn mit Respekt und Freundlichkeit, in der stillen Hoffnung, dass 500 Kilometer westlich, jenseits des Rheins, jemand dasselbe für ihre Söhne, Ehemänner und Brüder tun würde.

Und der kleine Kurt verbrachte mehr Zeit mit dem Gefangenen und nannte ihn "Monsieur Amand" auf französische Weise. Der Junge brachte ihm manchmal zusätzliches Essen oder Milch in die Scheune, in der er schlief. Amand erzählte ihm Geschichten aus seinem Dorf, sang ihm Lieder, brachte ihm ein

paar Worte Wallons, seinen eigenen Dialekt, bei, und erzählte ihm von der Schönheit der tiefen Wälder seiner geliebten Ardennen. Und der Junge hörte zu, die Augen voller Bilder.

Eines Tages werde ich dorthin gehen, hatte der Junge gesagt.

Und Amand erinnert sich an diesen späten Nachmittag im Juli, als er erschöpft von den Feldern zurückging. Der Junge war gerannt, um ihn einzuholen und an seiner Seite zu gehen. Und Amand hatte gespürt, wie die kleine Hand des Kindes in seine glitt, die Weichheit und Wärme seiner Handfläche auf seiner eigenen schwieligen Haut. Das Kind sah ihn nicht an, sondern geradeaus. Und Amand erinnert

sich, dass es ungefähr zur gleichen Zeit war, als die Mutter des Jungen angefangen hatte, Schwarz zu tragen.

Und jetzt, 30 Jahre später, in seinem Stall neben seinen Kühen, wundert er sich über die Absurdität des Krieges und den Wahnsinn der Menschen.

Die Deutschen sind am 29. Dezember 1944 besonders nervös, da eine große Gruppe von Zivilisten früher am Morgen aus einem Nachbardorf Mande-St-Etienne eingetroffen ist. Man hatte ihnen gesagt, sie sollten sofort evakuieren und sich weiter zurückziehen. Die Front bewegte sich ständig.

Und so kam die Gruppe mit nur dem Hemd auf dem Leib im beißenden Wind an, verängstigt und hungrig. Die Dorfbewohner von Flamierge nahmen sie auf, hießen sie in ihren Häusern und Scheunen willkommen und gaben ihnen Brot und Milch.

Aber ihre plötzliche Ankunft, ihre Anwesenheit hat die deutschen Truppen verunsichert.

